Hamile olduğunu açıklayan Neslihan Atagül kadrodan ayrıldı! İşgal Günlerinde Aşk’a yeni oyuncu

Neslihan Atagül’ün sürpriz hamileliği "İşgal Günlerinde Aşk" dizisinin planlarını değiştirdi. İşte detaylar...

Hamile olduğunu açıklayan Neslihan Atagül kadrodan ayrıldı! İşgal Günlerinde Aşk’a yeni oyuncu
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 30-07-2024 13:02

Ay Yapım’ın yeni sezondaki iddialı projelerinden biri olan “İşgal Günlerinde Aşk” dizisinde sürpriz bir gelişme yaşandı. Başrol oyuncusu Neslihan Atagül’ün yaklaşık 3 aylık hamile olduğu haberi, dizinin tüm planlarını alt üst etti.

“İşgal Günlerinde Aşk”, NOW TV'nin 2025 yılı için merakla beklenen dizilerinin başında geliyor. Ülkemizin en iyi senaristlerinden Yılmaz Şahin tarafından kaleme alınan ve başarılı yönetmen Nadim Güç tarafından çekilecek olan dizi, 1918 yılında geçiyor ve Binbaşı Ekrem ile Rus Vera’nın aşkı etrafında dönemin fotoğrafını etkileyici bir dille anlatmayı hedefliyor.

Ancak Neslihan Atagül’ün sürpriz bebek haberi, dizinin çekimlerine başlamadan önce projeden ayrılmasına neden oldu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Bu gelişme üzerine, yapım ekibi başrol için yeni bir kadın yıldız arayışına başladı. Atagül’ün hamileliği, dizi hayranları arasında büyük bir şaşkınlık yaratırken, yapım ekibi ve hayranlar yeni başrolün kim olacağını merakla bekliyor.

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