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Hamdi Alkan, EYT'den emekli oldu! Maaşını açıkladı

Televizyon programı "Reyting Hamdi" ile tanınan, "Muhteşem Yüzyıl" dizisinde oyunculuk yapan ve "Arka Sıradakiler" dizisinde yönetmenlik yapmış olan Hamdi Alkan, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) kapsamında emekli olduğunu açıkladı.

Hamdi Alkan, EYT'den emekli oldu! Maaşını açıkladı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 23-09-2023 09:39

Hamdi Alkan, son günlerde bir etkinliğe katıldı ve bu konuda şunları söyledi: "Kadıköy'de iki adet müzik projesi üzerinde çalışıyoruz ve yakın zamanda harika işler ortaya çıkacak. Ayrıca, kızım Zeynep'ten bahsetmek istiyorum; kendisi oldukça yetenekli. Son el ameliyatını geçirdi, ancak bugün yurtdışına gönderdim. Orada tiyatro görüşmeleri yapacak. Gitmesi gerekiyordu."

Hamdi Alkan, dikkat çeken takıları hakkında da şunları ekledi: "Bu takılar, yeni işimizin bir parçası. Yabancılar bu takılara büyük ilgi gösteriyorlar ve biz de onlara bir şeyler sunuyoruz," diyerek gülümsedi.

56 yaşındaki ünlü isim, EYT'den emekli olduğunu ve emekli maaşı olarak 7600 TL aldığını açıkladı.

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