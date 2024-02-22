Hamdi Alkan: Ailecek oyuncuyuz!

Oyuncu Zeynep Alkan, Hayatla Barış filminin galasına babası Hamdi Alkan ile birlikte katıldı ve espri dolu anlar yaşadı. Gala öncesinde konuşan Zeynep Alkan, dili sürçüp "Klavyem Hamdi Alkan ile birlikte geldim" diyerek yanlışlıkla komik bir hata yaptı. Ardından "Aaa, yanlış oldu. Klavye değil, kavalye diyecektim" diyerek kendi hatasını espriyle taçlandırdı.

Bu esprili anlara eşlik eden Hamdi Alkan da kızıyla birlikte olduğunu belirterek "Küçük kızımız da oyunculuğa başladı. Olan bana olacak. Bunların hayatını organize etmekten kendime vakit ayıramıyorum. Aile üretimi devam ediyor. Ailecek oyuncuyuz" dedi.

Zeynep Alkan'ın bu neşeli ve espri dolu anları, gecenin renkli anıları arasında yerini aldı. Alkan ailesinin samimi ve eğlenceli tavırları, etkinliğe katılanları gülümsetti.