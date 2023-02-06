Haluk Levent'ten deprem yardımı uyarısı

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 30 saniye süren deprem; Hatay, Adana, Gaziantep, Malatya, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Osmaniye, Samsun ve Trabzon’da da hissedildi. Çok sayıda ölü ve yaralı var. Kurtarma çalışmaları sürüyor.

Ahbap Derneği’nin kurucusu ve sanatçı Haluk Levent, Twitter hesabından Ahbap arama kurtarmanın ve kendisinin deprem bölgesine gideceğini duyurarark, “Tüm şehirler deprem bölgesine geri desteğe çağrıldı. Ayrıca Ahbap arama kurtarma yola koyuldu. Ben de başkanları olarak bölgeye gidiyorum. Geçmiş olsun güzel ülkem" mesajını yazdı.

“BU ÜLKEYE KÖTÜLÜK YAPMAK İSTEMİYORSANIZ…”

Levent ayrıca deprem yardımları konusunda şu uyarıda bulundu:

“Böyle bir felakette bu ülkeye kötülük yapmak istemiyorsanız lütfen ama lütfen şehrin valilikleri ile görüşmeden yardım yollamayın. Her şey tıkanıyor. Şimdiden ‘şu kadar kamyon yollayalım şuraya şunu yollayalım’ gibi tweet’ler gördüm. Yapmayın! Etmeyin! Çalışmalar felç oluyor sonra.”