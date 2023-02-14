Haluk Levent, Pazarcık'ta kaza geçirdi: 'İyiyim' paylaşımı

Haluk Levent, öğle saatlerinde Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde kullandığı aracın çukura girmesi nedeniyle hafif şekilde yaralandı. Kazanın haber verilmesiyle Levent'e sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Durumunun iyi olduğunu belirten Haluk Levent, Twitter hesabından da şu paylaşımı yaptı:



"Pazarcık yakınlarında çukurlu yola hızlı giriş yaptık galiba. Özür dileyerek yazıyorum kemer takmamıştım. Kafamı 2 kez tavana çarptım. Kaslarda biraz zedelenme var. Çalışabilecek durumdayım. 1 saate kadar işimin başına geçerim. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Gerçekten iyiyim."