Haluk Levent Gündeminde 500 Milyon TL Şoku! Ne Oldu?

Ahbap’ın deprem bağışlarıyla ilgili soruşturmada 4,3 milyar TL’lik para trafiği gündemde. 950 milyon TL’nin nakit çekildiği iddiası dikkat çekti.

Haluk Levent Gündeminde 500 Milyon TL Şoku! Ne Oldu?
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 08-09-2026 10:11

Soruşturmayla ilgili aktarılan bilgilere göre, bağış parasının yaklaşık 950 milyon TL’lik bölümü nakit olarak çekildi. Bu çekimlerden birinin tam 500 milyon TL olduğu belirtiliyor.

Bir başka dikkat çeken detay ise 1 milyar 757 milyon 547 bin 770 TL’nin 29 şirket ve 7 şahıs şirketine aktarılmış olması.

Bu rakamlar doğal olarak kamuoyunda birçok soru işaretine neden oluyor. Paranın hangi amaçlarla kullanıldığı ve yapılan harcamaların ne kadarının gerçekten yardımlara gittiği konusunda soruşturmanın sonucu bekleniyor.

Bazı Harcamalar İçin Dikkat Çeken İddialar

Soruşturma kapsamında bazı yüksek tutarlı harcamaların karşılığında mal veya hizmet bulunmadığı, nakliye süreçlerinde kişisel menfaat sağlandığı ve bazı yardımların faturalarda belirtilen miktardan daha az teslim edildiği yönünde tespitlerden söz ediliyor.

Ancak burada önemli bir nokta var: Bunlar soruşturma kapsamında gündeme gelen iddia ve tespitler. Henüz nihai bir mahkeme kararı bulunmuyor.

Son Sözü Yargı Söyleyecek

Haluk Levent ve diğer kişiler hakkındaki iddiaların hukuki boyutunu belirleyecek olan süreç devam ediyor. Bağışların nerelere harcandığı, ne kadarının ihtiyaç sahiplerine ulaştığı ve varsa usulsüzlüklerin kapsamı, soruşturmanın tamamlanmasıyla daha net ortaya çıkacak.

Şimdilik kesin hüküm vermek yerine, yargı sürecinin sonucunu beklemek gerekiyor.

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