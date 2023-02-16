Haluk Levent enkazdan çıkarılan 10 günlük bebeğe isim verdi

13 Şubat'ta "Üç bin kişinin geçici olarak kalacağı ikinci çadırkent kuruldu" duyurusunu yapan Haluk Levent, 14 Şubat'ta ise Ahbap Çadırkent'ten video paylaşıp, "Hatay’da üç öğün yemeği olan, içinde yatağı battaniyesi, nevresimleri bulunan üç bin kişilik çadırkent şu an dolmak üzere. Teknik ekiplerini seferber eden Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Jandarma komutanlığına bağlı canımız askerlere teşekkürler mesajını yazmıştı.





"ADINI MAVİ KOYDUM"

Çadırkent'ten yeni bir paylaşımda bulunan Haluk Levent, kucağında 10 günlük bir bebek ile yer aldığı fotoğrafa şu mesajı yazdı:



10 günlük bebek.

⁦Enkazdan çıkarıldılar.

Ahbap Çadırkentinde yanımızda kalıyorlar.

'Abi daha isim koymamıştık, sen koy adını' dediler.

Adını 'Mavi' koydum.