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Gecce Magazin Haberleri

Haluk Levent enkazdan çıkarılan 10 günlük bebeğe isim verdi

Kurucusu ve başkanı olduğu Ahbap Derneği aracılığıyla deprem bölgesine yapılan yardımlarla adından söz ettiren Haluk Levent, enkazdan çıkarılan henüz 10 günlük bebek ile fotoğrafını paylaştı. Ünlü sanatçı, derneğe yapılan bağışlarla kurulan Ahbap Çadırkent'te kalan ve henüz adının verilmediğini öğrendiği bebeğin isim babası oldu.

Haluk Levent enkazdan çıkarılan 10 günlük bebeğe isim verdi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 16-02-2023 17:17

13 Şubat'ta "Üç bin kişinin geçici olarak kalacağı ikinci çadırkent kuruldu" duyurusunu yapan Haluk Levent, 14 Şubat'ta ise Ahbap Çadırkent'ten video paylaşıp, "Hatay’da üç öğün yemeği olan, içinde yatağı battaniyesi, nevresimleri bulunan üç bin kişilik çadırkent şu an dolmak üzere. Teknik ekiplerini seferber eden Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Jandarma komutanlığına bağlı canımız askerlere teşekkürler mesajını yazmıştı.

"ADINI MAVİ KOYDUM"

Çadırkent'ten yeni bir paylaşımda bulunan Haluk Levent, kucağında 10 günlük bir bebek ile yer aldığı fotoğrafa şu mesajı yazdı:


10 günlük bebek.
⁦Enkazdan çıkarıldılar.
Ahbap Çadırkentinde yanımızda kalıyorlar.
'Abi daha isim koymamıştık, sen koy adını' dediler.
Adını 'Mavi' koydum.

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