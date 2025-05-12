Haluk Bilginer ve Melisa Döngel partner oldu

Dünyaca ünlü yıldız Angelina Jolie ile geçtiğimiz yıl “Maria” filminde başrolü paylaşan usta oyuncu Haluk Bilginer, bu kez Disney Plus’ta yayınlanacak “Sekizinci Aile” dizisiyle izleyici karşısına çıkıyor. Dizide Bilginer’in partneri ise genç oyuncu Melisa Döngel oldu.

Angelina Jolie’den Melisa Döngel’e: Yeni Dizi, Yeni Partner

“Sekizinci Aile”, 25 Film imzası ve Ali Atay rejisiyle dijital platformda yayınlanacak. Afyonlu, dünyayı perde arkasından yöneten güçlü bir ailenin hikayesini komediyle harmanlayan dizide, Haluk Bilginer ailenin karizmatik reisi olarak ekranlara gelecek. Genç oyuncu Melisa Döngel ise dizide Bilginer’in karakteriyle evli olan “Dilan” rolünü canlandıracak. İkilinin yaş farkı ve dinamikleri dizinin en çok konuşulacak unsurlarından biri olmaya aday.

Sekizinci Aile Ne Zaman Yayınlanacak?

8 bölümlük mini dizi olarak hazırlanan “Sekizinci Aile”nin, sonbahar aylarında Disney Plus’ta izleyiciyle buluşması planlanıyor. Dizi, güçlü oyuncu kadrosu ve ilginç hikayesiyle şimdiden merakla bekleniyor. Haluk Bilginer’e dizide Ali Atay, Serkan Keskin, Çağlar Çorumlu, Cihan Talay, Mehmet Özgür ve Hazal Kaya gibi usta ve popüler isimler eşlik ediyor.