Haluk Bilginer ve Melisa Döngel partner oldu

Haluk Bilginer “Sekizinci Aile” dizisinde genç oyuncu Melisa Döngel’le partner oldu. Yeni dizi sonbaharda Disney Plus’ta izleyiciyle buluşacak.

Haluk Bilginer ve Melisa Döngel partner oldu
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 12-05-2025 20:07

Dünyaca ünlü yıldız Angelina Jolie ile geçtiğimiz yıl “Maria” filminde başrolü paylaşan usta oyuncu Haluk Bilginer, bu kez Disney Plus’ta yayınlanacak “Sekizinci Aile” dizisiyle izleyici karşısına çıkıyor. Dizide Bilginer’in partneri ise genç oyuncu Melisa Döngel oldu.

Angelina Jolie’den Melisa Döngel’e: Yeni Dizi, Yeni Partner

“Sekizinci Aile”, 25 Film imzası ve Ali Atay rejisiyle dijital platformda yayınlanacak. Afyonlu, dünyayı perde arkasından yöneten güçlü bir ailenin hikayesini komediyle harmanlayan dizide, Haluk Bilginer ailenin karizmatik reisi olarak ekranlara gelecek. Genç oyuncu Melisa Döngel ise dizide Bilginer’in karakteriyle evli olan “Dilan” rolünü canlandıracak. İkilinin yaş farkı ve dinamikleri dizinin en çok konuşulacak unsurlarından biri olmaya aday.

Sekizinci Aile Ne Zaman Yayınlanacak?

8 bölümlük mini dizi olarak hazırlanan “Sekizinci Aile”nin, sonbahar aylarında Disney Plus’ta izleyiciyle buluşması planlanıyor. Dizi, güçlü oyuncu kadrosu ve ilginç hikayesiyle şimdiden merakla bekleniyor. Haluk Bilginer’e dizide Ali Atay, Serkan Keskin, Çağlar Çorumlu, Cihan Talay, Mehmet Özgür ve Hazal Kaya gibi usta ve popüler isimler eşlik ediyor.

Benzer Haberler
“Teşkilat” dizisine Lukas geliyor “Teşkilat” dizisine Lukas geliyor
Hudutsuz Sevda’da Şaşırtan Ayrılık: Hayal Köseoğlu Veda Etti Hudutsuz Sevda’da Şaşırtan Ayrılık: Hayal Köseoğlu Veda Etti
Eşref Rüya Sezon Finali Yapıyor: Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir’den Aksiyon Dolu Bir Final Eşref Rüya Sezon Finali Yapıyor: Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir’den Aksiyon Dolu Bir Final
İpek Filiz Yazıcı “Blackpill” ile Geri Dönüyor! İpek Filiz Yazıcı “Blackpill” ile Geri Dönüyor!
'Çift Kişilik Oda' Ne Zaman Yayınlanacak? İşte O Tarih 'Çift Kişilik Oda' Ne Zaman Yayınlanacak? İşte O Tarih
Uzak Şehir'in Sezon Finali Yapacağı Tarih Belli Oldu Uzak Şehir'in Sezon Finali Yapacağı Tarih Belli Oldu
ÇOK OKUNANLAR
Aslı Enver 41 Yaşında: “Bu Sene Kendim İçin Dileğim Yok”
  • 12-05-2025 09:54

Aslı Enver 41 Yaşında: “Bu Sene Kendim İçin Dileğim Yok”

Meryem Uzerli’den annelik itirafı: “Her şeyden biraz var”
  • 10-05-2025 09:23

Meryem Uzerli’den annelik itirafı: “Her şeyden biraz var”

Bengü'den 'Kızılcık Şerbeti' Paylaşımı: Eski Eşe Taş mı Attı?
  • 06-05-2025 09:13

Bengü'den 'Kızılcık Şerbeti' Paylaşımı: Eski Eşe Taş mı Attı?

Bekir Aksoy: Kore'den teklif var
  • 07-05-2025 16:59

Bekir Aksoy: Kore'den teklif var

Dilan Çiçek Deniz'in Bahar Tarzı Sosyal Medyada Göz Kamaştırdı
  • 06-05-2025 11:43

Dilan Çiçek Deniz'in Bahar Tarzı Sosyal Medyada Göz Kamaştırdı