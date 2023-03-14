Haluk Bilginer taburcu oldu!

Dün akşam Kadıköy'de 'Kundakçı' isimli tiyatro oyunuyla seyircisinin karşısına çıkan Haluk Bilginer, sahnede fenalaşınca hemen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bilginer’in yapılan testler sonrasında gecce saatlerinde taburcu olduğu açıklandı. Oyuncu, kendini iyi hisseder ve doktorundan onay alırsa bu akşamki oyunu için yeniden sahneye çıkacak.



Bu arada Haluk Bilginer'in sahnede tansiyonunun düştüğü, bu nedenle de fenalaştığı öğrenildi.

Haluk Bilginer'in kurucusu olduğu Oyun Atölyesi'nin Twitter hesabından da, "Merak eden sevgili seyircilerimiz, Haluk Bey’in tansiyonu düşmüştür. Durumu şimdi gayet iyi. Sizlere sevgilerini ve saygılarını yolluyor" açıklaması yapıldı.