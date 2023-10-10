Advert

Halkbank'tan Ekim Ayına Özel Emekli Promosyonu

Halkbank, Ekim Ayında emekli promosyonunu yeniledi! Emeklilere 15.000 lira'ya kadar promosyon sunulacak. Ekim ayı geldi ve Halkbank emekli promosyonlarını yeniledi! Emeklilere ne kadar promosyon ödeneceği ve başvuru detayları...

Halkbank'tan Ekim Ayına Özel Emekli Promosyonu
YAŞAM
Yayın Tarihi : 10-10-2023 19:28

Halkbank, Ekim Ayında emekli promosyonunu yeniledi! Emeklilere 15.000 lira'ya kadar promosyon sunulacak Maaşını üç yıl süreyle Halkbank üzerinden alma taahhüdünde bulunan emeklilere, maaş dilimlerine göre promosyon ödemesi yapılacak. Ekim ayının ilk haftasını tamamlayan günlerde, Halkbank'ın yeni emekli promosyon kampanyası hakkındaki detaylar da gün yüzüne çıktı.

Halkbank'tan Ekim Ayına Özel Emekli Promosyonu

Ekim ayı promosyon kampanyası ile birlikte Halkbank, emeklilere maaş aralıklarına bağlı olarak farklı promosyon tutarlarını duyurdu. İşte bu kapsamda belirlenen promosyon miktarları:

  • 3.499 TL ve altı emekli maaşı alanlar: 3.000 TL promosyon
  • 3.500 TL ile 7.499 TL arası emekli maaşı alanlar: 3.500 TL promosyon
  • 7.500 TL ile 9.999 TL arası emekli maaşı alanlar: 4.500 TL promosyon
  • 10.000 TL ve üzeri emekli maaşı alanlar: 5.000 TL

Bu bilgilere göre, maaşı 10.000 TL ve üzeri olan emekliler, ek olarak 5.000 TL promosyonla toplamda 15.000 TL ödeme alacaklar.

Halkbank Emekli Promosyon Başvurusu

Emekli maaşını Halkbank'tan alma taahhüdünde bulunan ve 3 yıl süreyle bu taahhüdünü sürdürecek olan emeklilere, 5.000 TL'ye kadar ek nakit ödül verilecek. Emekli promosyon başvuruları için Halkbank mobil şubesi, internet şubesi veya doğrudan Halkbank şubelerinden başvuru yapılabilecek. Ayrıca, 0850 222 92 62 numaralı emekli hattı üzerinden de başvurular alınmaya devam edecek.

Benzer Haberler
İslam Memiş Sakladığı Sırrı Duyurdu: Altın ve Dolar Değil Bunu Alan Büyük Kazanacak! İslam Memiş Sakladığı Sırrı Duyurdu: Altın ve Dolar Değil Bunu Alan Büyük Kazanacak!
Sadece Türkiye'de yetiştiriliyor! Japonların suşi lezzet sırrı ortaya çıktı Sadece Türkiye'de yetiştiriliyor! Japonların suşi lezzet sırrı ortaya çıktı
Gizlice evlenip boşanan eski manken Ebru Destan'dan samimi açıklamalar Gizlice evlenip boşanan eski manken Ebru Destan'dan samimi açıklamalar
Miras paylaşımında adaletsizlik bitti! Yeni yasayla bazı çocuklar pay alamayabilir Miras paylaşımında adaletsizlik bitti! Yeni yasayla bazı çocuklar pay alamayabilir
Serpil Tosun'dan Eşinin İhanetine Dair Dikkat Çeken Paylaşım Serpil Tosun'dan Eşinin İhanetine Dair Dikkat Çeken Paylaşım
İstanbul'da kira fiyatlarını düşürmenin formülü bulundu İstanbul'da kira fiyatlarını düşürmenin formülü bulundu
ÇOK OKUNANLAR
Zehra Güneş'i hiç böyle görmediniz! Meğer yıllar önce O Ses Türkiye'ye katılmış!
  • 04-10-2023 11:36

Zehra Güneş'i hiç böyle görmediniz! Meğer yıllar önce O Ses Türkiye'ye katılmış!

Dilan Polat
  • 04-10-2023 12:01

Dilan Polat "Tedavisi olan bir hastalık değil" diyerek açıkladı: “Dayanılamayacak ağrılarım var”

Şeker hastalığına karşı kalkan gibi koruyor! Sadece 1 bardak içmek bile yetiyor
  • 07-10-2023 14:19

Şeker hastalığına karşı kalkan gibi koruyor! Sadece 1 bardak içmek bile yetiyor

Nagehan Alçı Rasim Ozan Kütahyalı Boşandı mı? Neden Boşandı
  • 03-10-2023 20:20

Nagehan Alçı Rasim Ozan Kütahyalı Boşandı mı? Neden Boşandı

Son dakika haberi: TOKi herkesi ev sahibi yapıyor! Bu şehirlerde 1+1-2+1-3+1 konut başvurusu başladı
  • 10-10-2023 10:01

Son dakika haberi: TOKi herkesi ev sahibi yapıyor! Bu şehirlerde 1+1-2+1-3+1 konut başvurusu başladı