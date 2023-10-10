Halkbank, Ekim Ayında emekli promosyonunu yeniledi! Emeklilere 15.000 lira'ya kadar promosyon sunulacak Maaşını üç yıl süreyle Halkbank üzerinden alma taahhüdünde bulunan emeklilere, maaş dilimlerine göre promosyon ödemesi yapılacak. Ekim ayının ilk haftasını tamamlayan günlerde, Halkbank'ın yeni emekli promosyon kampanyası hakkındaki detaylar da gün yüzüne çıktı.

Halkbank'tan Ekim Ayına Özel Emekli Promosyonu

Ekim ayı promosyon kampanyası ile birlikte Halkbank, emeklilere maaş aralıklarına bağlı olarak farklı promosyon tutarlarını duyurdu. İşte bu kapsamda belirlenen promosyon miktarları:

3.499 TL ve altı emekli maaşı alanlar: 3.000 TL promosyon

3.000 TL promosyon 3.500 TL ile 7.499 TL arası emekli maaşı alanlar: 3.500 TL promosyon

3.500 TL promosyon 7.500 TL ile 9.999 TL arası emekli maaşı alanlar: 4.500 TL promosyon

4.500 TL promosyon 10.000 TL ve üzeri emekli maaşı alanlar: 5.000 TL

Bu bilgilere göre, maaşı 10.000 TL ve üzeri olan emekliler, ek olarak 5.000 TL promosyonla toplamda 15.000 TL ödeme alacaklar.

Halkbank Emekli Promosyon Başvurusu

Emekli maaşını Halkbank'tan alma taahhüdünde bulunan ve 3 yıl süreyle bu taahhüdünü sürdürecek olan emeklilere, 5.000 TL'ye kadar ek nakit ödül verilecek. Emekli promosyon başvuruları için Halkbank mobil şubesi, internet şubesi veya doğrudan Halkbank şubelerinden başvuru yapılabilecek. Ayrıca, 0850 222 92 62 numaralı emekli hattı üzerinden de başvurular alınmaya devam edecek.