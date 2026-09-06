Ceza Akhisar'da Sahne Aldı: Kurtuluş Coşkusu Rap'le Yaşandı

Manisa’nın Akhisar ilçesi düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünü gün boyunca devam eden geniş kapsamlı resmi törenler ve kültürel etkinliklerle andı. Akhisar Belediyesi ile Manisa Büyükşehir Belediyesi ortaklığında hazırlanan program dizisi akşam saatlerinde ilçe meydanında düzenlenen dev konserle tamamlandı. Türk rap müziğinin öncü ve üretken isimlerinden Ceza kutlamaların finalinde sahne alarak alanı dolduran binlerce vatandaşa müzik dolu bir gece yaşattı.

Meydanda Yüksek Ritim ve Dinamik Performans

İlçenin bağımsızlık gününü kutlamak isteyen bölge sakinleri etkinlik saatinden çok önce meydandaki yerini aldı. Çevre ilçelerden gelen müzikseverlerin de katılımıyla konser alanı kısa sürede tamamen doldu. Alkışlar eşliğinde sahneye çıkan Ceza kariyerinde iz bırakan unutulmaz eserlerini ve hareketli şarkılarını arka arkaya seslendirdi. Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği dinletide sanatçı sergilediği yüksek tempo ve sahne hakimiyetiyle dinleyicilerden tam not aldı. Binlerce kişinin hep bir ağızdan eşlik ettiği parçalar kentin kurtuluş sevincini meydanın her köşesine taşıdı.

Sanatçıya Sahnede Çiçek ve Plaket Takdimi

Konserin ilerleyen dakikalarında yerel yönetim temsilcileri platforma çıkarak sanatçıyı tebrik etti. Akhisar Belediye Başkanı Ekrem Kayserili ilçenin bu anlamlı gününde sergilediği başarılı performanstan ötürü Ceza’ya teşekkür ederek çiçek takdiminde bulundu. Gecede Manisa Büyükşehir Belediyesini temsilen hazır bulunan Genel Sekreter Yardımcısı Pınar Mine Hacıalibeyoğlu da sanatçıya özel bir armağan sundu. Sahneden vatandaşlara seslenen Hacıalibeyoğlu Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu’nun kutlama ve selam iletilerini Akhisarlılara aktardı.

"Tarihi Gururu Dayanışma İçinde Yaşıyoruz"

Müzik dinletisinin ardından açıklamalarda bulunan Akhisar Belediye Başkanı Ekrem Kayserili kentin kurtuluş gününü hemşehrileriyle yan yana kutlamanın kıymetli bir gurur kaynağı olduğunu vurguladı. İlçedeki birlik, beraberlik ve dayanışma duygusunu bu tür kültürel etkinliklerle diri tuttuklarını dile getiren Kayserili meydanı dolduran halkın coşkusunun kente büyük bir canlılık kattığını kaydetti. Çiçek merasiminin ardından konserine devam eden Ceza meydandaki binlerce Akhisarlının alkışları ve tezahüratları eşliğinde sahne programını noktaladı.