Halit Ergenç ve Meryem Uzerli'yi Buluşturan İmroz'da Bahar'ın Ana Afişi Yayınlandı!

Halit Ergenç ve Meryem Uzerli'yi 15 yıl sonra bir araya getiren İmroz’da Bahar filminin ana afişi yayınlandı. Film Türkiye ve 50'den fazla ülkede izleyiciyle buluşacak.

Halit Ergenç ve Meryem Uzerli'yi Buluşturan İmroz'da Bahar'ın Ana Afişi Yayınlandı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 30-09-2026 12:32

Türk sinema ve televizyon dünyasının unutulmaz projelerine imza atan iki dev isim Halit Ergenç ve Meryem Uzerli'yi tam 15 yıl sonra yeniden bir araya getiren İmroz'da Bahar filminden heyecanlandıran yeni bir adım geldi. Yönetmen koltuğunda ve senaryosunda başarılı isim Özcan Alper'in imzasını taşıyan yapımcılığını ise Sky Films'in üstlendiği iddialı yapımın merakla beklenen ana afişi izleyiciyle buluştu. Sinemaseverlerin şimdiden büyük bir ilgiyle takip ettiği film yayımlanan etkileyici afişiyle sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

İmroz'un Dingin Atmosferinde Geçmişle Yüzleşme ve İkinci Şans

Gökçeada'nın (İmroz) büyüleyici ve kendine özgü doğasında çekimleri tamamlanan İmroz'da Bahar izleyicileri duygusal bir yolculuğa çıkarmaya hazırlanıyor. Yayınlanan ana afişte Halit Ergenç ve Meryem Uzerli'nin duygu dolu ve derin ifadeleri adanın dingin manzarasıyla muazzam bir uyum içinde buluşuyor. Bu görsel bütünlük filmin merkezine aldığı geçmişle yüzleşme, yaraları sarma ve hayatta yeniden başlayabilme cesaretini gözler önüne seriyor.

İmroz'da yolları kesişen iki hayatın kesitlerini ekrana taşıyan yapım "İmroz'un baharında aşk yeniden mümkün mü?" sorusuna yanıt ararken izleyicilere hayatın sunduğu ikinci şansların ne kadar kıymetli olduğunu hatırlatacak. Özcan Alper'in kendine has sinematografik bakış açısı ve güçlü anlatımıyla şekillenen film adeta görsel bir şölen vadediyor.

Türkiye'nin Ardından 50'den Fazla Ülkede Vizyona Girecek

Sanat ve sinema kulislerinde şimdiden yılın en iddialı yapımları arasında gösterilen İmroz'da Bahar vizyon yolculuğu için de gün sayıyor. Gökçeada'nın eşsiz dokusunun ve doğasının tüm detaylarıyla hissedileceği film ilk olarak Türkiye'deki dijital platformlar üzerinden izleyicilerin beğenisine sunulacak. Ardından uluslararası alanda büyük bir dağıtım ağıyla 50'den fazla ülkedeki sinemaseverlerle buluşacak olan yapım Türk sinemasını dünya sahnesinde gururla temsil etmeye hazırlanıyor.

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