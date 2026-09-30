Didem Soydan Bitcoin Yatırımını 4 Yıl Unuttu! Hesabı Açınca Büyük Sürpriz Yaşadı

Türk modellik dünyasının en cesur ve marjinal isimleri arasında yer alan Didem Soydan yıllar önce yaptığı küçük bir kripto para yatırımıyla ilgili anlattığı anıyla magazin gündemine bomba gibi düştü. Kripto paraların henüz bugün olduğu gibi tüm dünyayı kasıp kavurmadığı, adının bile çok bilinmediği 2012 yılında sevgilisinin tavsiyesiyle Bitcoin alan ünlü model, New York'a taşındıktan sonra yatırımını tamamen unuttu. Tam 4 yıl sonra bir yemek masasında hatırladığı hesabına günlerce süren uğraşlar sonucunda erişen Soydan gördüğü manzara karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadı.

2012 Yılında Erkek Arkadaşının Tavsiyesiyle Başladı

Bitcoin'in hayatımıza henüz yeni girdiği ve bugünle kıyaslanamayacak kadar düşük fiyatlarla işlem gördüğü 2012 yılında o dönemki erkek arkadaşının yönlendirmesiyle kripto parayla tanışan Didem Soydan ilgili uygulamayı indirerek hesabına bir miktar para yatırdı. Ancak bu yatırımdan yalnızca 10 gün sonra hayatında büyük bir değişiklik yaparak New York'a taşınan ünlü model Türkiye'de kullandığı telefonunu ve hattını da geride bıraktı.

Amerika'daki yeni yaşamına adapte olan Soydan koşturmacalar arasında yaptığı bu dijital yatırımı tamamen hafızasından sildi. Aradan geçen 4 yıl boyunca hesabına hiç giriş yapmayan ve varlığını bile unutarak hayatına devam eden ünlü modelin hikâyesi katıldığı bir davetteki tesadüfi sohbetle değişti.

Yemek Masasındaki Sohbetle Hatırladı: 3-4 Günlük Uğraş Sonucu Hesap Açıldı

Geçen yılların ardından bir yemek masasında Bitcoin konusunun açılmasıyla birlikte geçmişteki yatırımını hatırlayan Didem Soydan eski hesabına girmek istedi. Ancak karşısına büyük bir engel çıktı; hesabın doğrulama şifresi yıllar önce Türkiye'de unuttuğu ve artık kullanmadığı eski telefon hattına gidiyordu.

Eski hesabına ulaşabilmek için kardeşiyle birlikte 3-4 gün boyunca yoğun bir mücadele verdiklerini belirten Soydan, sonunda gerekli onayları alarak sisteme giriş yapmayı başardı.

Kız Kardeşinin İlk Tepkisi

Yıllardır dokunmadığı hesabındaki bakiyeyi ilk kez gördüğü anı da samimiyetle paylaşan ünlü model karşısındaki rakamı görünce kardeşinin verdiği tepkiyi şu sözlerle özetledi:

"Kız kardeşim 'Abla zengin olduk' dedi."

Her ne kadar 2012 yılında ne kadarlık bir yatırım yaptığını ya da 4 yılın sonunda hesabından tam olarak ne kadar para çektiğini açıklamasa da Bitcoin'in yıllar içerisindeki devasa değer artışı göz önüne alındığında Didem Soydan'ın yaşadığı bu unutkanlığın tatlı bir servete dönüştüğü kesin. Sosyal medyada hızla yayılan bu eğlenceli anı "Keşke ben de unutsaydım" dedirterek kullanıcıların yüzünü güldürdü.