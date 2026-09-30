Erkan Kolçak Köstendil Ucuza Gelsin Diye Hamamda Uyumuş!

Bugün onu Çukur dizisindeki Vartolu Sadettin karakteriyle, tiyatro oyunlarıyla ve farklı sinema projeleriyle tanıyoruz. Fakat Erkan Kolçak Köstendil'in oyunculuk kariyerinin henüz yükselişe geçtiği yıllarda yaşadığı bir gece, oldukça sıra dışı bir konaklama hikâyesine dönüşmüş. Üstelik oyuncu bu olayı yıllar önce katıldığı Beyaz Show programında kendisi anlatmıştı.

Hikâyenin merkezindeyse lüks bir otel ya da pahalı bir tatil değil, bir hamam var. Köstendil'in anlattığına göre yoğun geçen bir çekim gününün ardından eve döndüğünde anahtarını yanında olmadığını fark ediyor. Arkadaşını arayıp kapıyı açmasını istiyor ancak arkadaşı uyuyakalıyor. Kapıda kalan oyuncu da geceyi geçirmek için farklı bir çözüm buluyor.

Kapıda Kalınca Çareyi Hamamda Buldu

Evine giremeyen Köstendil, o gece bir hamama gitmeye karar vermiş. Anlattığına göre otelde kalmaktan daha hesaplı olduğu için hamamı tercih etmiş.

Oyuncunun yıllar sonra Beyaz Show'da anlattığı bu anı, stüdyodakileri de güldürüyor. Köstendil, yaşadığı olayı anlatırken hamamın otelden çok daha ucuza geldiğini esprili bir şekilde söylüyor ve benzer bir durumda kalanlara da hamamı bir konaklama alternatifi olarak öneriyor.

Ertesi Gün Ulan İstanbul Ekibiyle Tanışmaya Hamamdan Gitti

Hikâyeyi daha da ilginç hâle getiren ayrıntıysa ertesi gün yaşanıyor. Köstendil, Ulan İstanbul ekibinin tanışma toplantısına hamamdan çıkıp gidiyor.

Şebnem Bozoklu da daha sonra bu anıyı anlatırken Köstendil'i ilk gördüğünde yaşananları aktarmıştı. Oyuncunun karşısına sabun kokan ve yüzü kızarmış bir hâlde çıkması, ilk tanışmaları için oldukça sıra dışı bir başlangıç olmuş. Köstendil'in "Dün gece hamamda kaldım." sözünü son derece doğal bir şeymiş gibi söylemesi de Bozoklu'nun hafızasında kalan ayrıntılardan.

Bu olayın yaşandığı dönem, Köstendil'in Ulan İstanbul ile daha geniş bir izleyici kitlesi tarafından tanınmaya başladığı yıllardı. Daha sonra Çukurda Vartolu Sadettin'i canlandırarak kariyerindeki en bilinen rollerden birine imza attı. Oyunculukla birlikte yönetmenlik, senaristlik ve tiyatro çalışmalarını da sürdüren Köstendil, farklı alanlarda üretmeye devam etti.

Yani "Hamamda uyudu" hikâyesinin arkasında planlı bir tasarruf yöntemi yok. Her şey, anahtarın evde unutulmasıyla başlayan ve oyuncunun o gece kendine bulduğu oldukça sıra dışı bir çözümden ibaret. Yıllar sonra anlatıldığında ise Erkan Kolçak Köstendil'in kariyer yolculuğundaki en eğlenceli anılardan biri olarak kaldı.