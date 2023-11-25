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Halit Ergenç ile Tuba Büyüküstün aynı dizide

İki dev oyuncu Halit Ergenç ile Tuba Büyüküstün 2017 yılında Ferzan Özpetek’in “İstanbul Kırmızısı” filminin ardından 2 kez aynı projede rol almaya hazırlanıyor.

Halit Ergenç ile Tuba Büyüküstün aynı dizide
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 25-11-2023 21:36

Halit Ergenç ile Tuba Büyüküstün “Yarınlar Yokmuş Gibi” adlı dizi projesinde partner oldu. Birsen Altuntaş'ın özel haberine göre; İki star isim kaliteli içerikleriyle dikkatleri üzerine çeken dijital platform Gain için O3 Medya’nın çekeceği 4 bölümlük dizide başrolü paylaşacak. Ergenç ve Büyüküstün 2017 yılında Ferzan Özpetek’in “İstanbul Kırmızısı” filminin ardından ikinci kez aynı yapımda buluşacak. Dizinin yönetmen koltuğunda Zeynep Günay oturacak.

 

Heyecan yaratan dizinin senaryosunu Ekin Atalar, Sienna Miller, Michael Buscemi’nin 2007 yılı yapımı “İnterview” (Görüşme) filminden yola çıkarak kaleme aldı. Film bir pembe dizi yıldızı ile onunla röportaja gelen gazetecinin hikâyesi beyazperdeye taşımıştı. Halit Ergenç yakın zamanda sete çıkacak olan “Yarınlar Yokmuş Gibi” dizisinin hemen ardından “Adsız Aşıklar” adlı başka bir dijital dizide daha başrol oynayacak.

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