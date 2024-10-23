Halit Ergenç ile Merve Dizdar partner oluyor!

Gülseren Budayıcıoğlu’nun uzun zamandır merakla beklenen eseri Kral Kaybederse, nihayet bu sezon izleyiciyle buluşacak. 2017’den beri dizi olarak uyarlanması planlanan ancak çeşitli nedenlerle sürekli ertelenen yapım, bu sezon Star TV ekranlarında olacak. OGM Pictures'ın, Sahipsizler ve Şehrazat projelerinin ardından çekimlerine başlayacağı Kral Kaybederse, şimdiden büyük ilgi topluyor.

Dizinin yönetmen koltuğunda Taylan Biraderler otururken, senaryosu Ertan Kurtulan’a emanet. Başrol karakteri Kenan’a Halit Ergenç hayat verecek. Kenan’ın aşık olduğu barda garsonluk yapan Fadi karakteri için pek çok ünlü isim gündeme gelse de, yapım ekibi ters köşe bir tercih yaparak Fadi rolü için Merve Dizdar ile anlaştı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Magarsus dizisinin çekimlerini tamamlayan Merve Dizdar, İstanbul’a dönerek Fadi karakteri için hazırlıklarına başlayacak.

Dizinin diğer önemli karakteri, Kenan’ın eşi Handan rolü için ise ünlü bir kadın oyuncu ile görüşmeler devam ediyor. Kral Kaybederse dizisi, güçlü oyuncu kadrosu ve dramatik hikayesiyle şimdiden yeni sezonun en çok beklenen yapımlarından biri olarak dikkat çekiyor.