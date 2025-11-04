Halit Ergenç, Eşi Bergüzar Korel ile Nasıl Tanıştığını Açıkladı: "Keşkek Yerken..."

Ünlü oyuncu Halit Ergenç, meslektaşı Bergüzar Korel ile 2009 yılında evlenmişti. O zamandan beri süregelen mutlu evlilikleri ile dikkat çeken çiftin Ali, Han ve Leyla adında üç çocuğu bulunuyor. Ergenç, katıldığı 'İbrahim Selim ile Bu Gece' adlı programda eşiyle tanışma hikayesini ve özel hayatına dair çarpıcı detayları ilk kez kamuoyuyla paylaştı.

Bergüzar Korel ile Tanışma Anısı

Halit Ergenç, program sırasında eşi Bergüzar Korel ile nasıl tanıştıklarına dair bilgi verdi. Ünlü oyuncu, tanışma anını şu sözlerle aktardı: "Bergüzar'la Beyoğlu'nda bir restoranda keşkek yerken tanıştık." Bu beklenmedik ve samimi itiraf, magazin gündeminde hızla yankı buldu.

Ergenç, evliliğin dinamikleri hakkında da bir değerlendirme yaptı. Evliliğin en zorlayıcı yönünün "iki farklı insanın yan yana gelmesi" olduğunu belirtti. Bu sözler, 16 yıllık bir evliliğin getirdiği tecrübeyi yansıtıyor.

Çocukları ve Özel Hayatına Dair Detaylar

Üç çocuk babası olan Halit Ergenç, çocuk yetiştirme ve babalık deneyimleri hakkında önemli açıklamalar yaptı. Kendi çocukluğuna atıfta bulunarak, "Ben sokakta büyüdüm. Çocuklarımı da böyle bir ortamda büyütmek isterdim" dedi. Çocuklarından özellikle almalarını istediği bir özelliğini ise hijyen kurallarıyla ilişkilendirdi. "Çocuklarımın benden almasını istediğim özelliğim, her gün ellerini yıkayıp duş alsınlar. Ellerini ağızlarına sokup her gün hasta oluyorlar çünkü!" sözlerini kullandı.

Aynı zamanda kız babası olmanın zorluklarına değinen Ergenç, bu durumun en zor yanının "bütün iplerin onun elinde olması" olduğunu ifade etti. Eşi Bergüzar Korel ile ilgili bir özelliğini değiştirme imkanı olsa, onun "telaşını ve olaylardaki ilk paniğini" azaltacağını söyledi.

Kariyerinden İlginç Anlar ve Kişisel İtiraflar

Halit Ergenç, oyunculuk kariyerinin bilinmeyen yönlerini de paylaştı. Geçmiş dönemde Ajda Pekkan ve Leman Sam gibi ünlü sanatçılara vokalistlik yaptığını belirtti. Bu deneyimi "müthiş bir deneyimdi" şeklinde tanımladı. Leman Sam'ın dünya iyisi bir insan olduğunu ekledi. Ajda Pekkan ile çalıştığı dönemde ise aynı zamanda dansçı olduğunu açıkladı. Bu dönemi "Mavi taytlı dönemim" olarak adlandırdı.

Eşi Bergüzar Korel ile birlikte çalışmaktan büyük bir keyif aldığını da sözlerine ekledi. "Bergüzar'la birlikte çalışmak çok güzel. Ekstra bir zevk oluyor" dedi. Birlikte rol aldıkları dizileri izlerken gözlerinin dolduğunu da itiraf etti.

Kişisel özelliklerine değinen Ergenç, sesini beğenmediğini, gençken köpek gibi çalıştığını dile getirdi. Batıl inancının bulunmadığını ve hayatta perukla gezemeyeceğini söyledi. Kolay kolay sinirlenmediğini de ekledi. Son olarak, tahin ve keçiboynuzu pekmezine alerjisi olması durumunda kahrolacağını söyledi. Bu nedenle, bazı durumları kontrol etmeyi bıraktığını belirtti.