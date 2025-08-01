Halil Sezai’den olay sözler: “Her şeyi bıraktım, Teoman 2 oldum!”

Halil Sezai, “Her şeyi bıraktım, Teoman 2 oldum” diyerek müzik ve magazin dünyasından uzaklaştığını açıkladı. Elif Güveyler’le görüntülendi.

Halil Sezai’den olay sözler: “Her şeyi bıraktım, Teoman 2 oldum!”
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 01-08-2025 09:50

Ünlü sanatçı Halil Sezai, Ajda Pekkan’ın Harbiye Açıkhava konserine pilot Elif Güveyler ile katıldı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlamayan sanatçı, hem kariyeri hem de özel hayatıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. “Her şeyi bıraktım” diyen Halil Sezai’nin sözleri dikkat çekti.

“Bende o işler yok, bıraktım bu işleri”

Kameralar karşısında konuşmak istemeyen Halil Sezai, “Ben kullanmıyorum, bıraktım bu işleri. Teoman 2 oldum” diyerek müzik ve magazin dünyasından uzak durma kararını yineledi. Basına konuşmaktan kaçınan Sezai, gazetecilerin “Elif Güveyler’le özel bir ilişkiniz var mı?” sorusuna ise “Bende o işler yok, her şeyi bıraktım” şeklinde cevap verdi.

Yanındaki isim hakkında da yorum yapan sanatçı, “Basına yansıması onun için problem olabilir” diyerek özel hayatına saygı duyulmasını istedi.

“Yapımcımız şu an hapiste”

Şarkıcılığının yanı sıra oyuncu kimliği ile de tanınan Halil Sezai’ye, fenomen olan ‘İncir Reçeli’ serisinin üçüncü filminin gelip gelmeyeceği de soruldu. Sezai, “Söyleyeceğim şeyler problem olabilir. Yapımcımız şu an hapiste, İmamoğlu operasyonlarından dolayı” diyerek film projesine dair şaşırtıcı bir açıklama yaptı.

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