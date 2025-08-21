‘Half Man’den İlk Görseller Yayınlandı!

Warner Bros. Discovery'nin premium dijital yayın platformu HBO Max, BBC ile ortak yapımı olan yeni drama dizisi Half Man’den ilk görüntüleri paylaştı. Altı bölümden oluşan orijinal drama dizisi, Emmy ödüllü yaratıcı ve yürütücü yapımcı Richard Gadd (Baby Reindeer, Against the Law) imzasını taşıyor. Half Man, 2026 yılında HBO Max’te ABD, Latin Amerika ve Avrupa’da; İngiltere ve İrlanda’da ise BBC iPlayer, BBC One ve BBC Scotland’da izleyiciyle buluşacak.

Half Man, ‘kardeş’ sayılan ancak uzun süredir ayrı düşmüş Niall (Jamie Bell) ve Ruben (Richard Gadd)’in çarpıcı hikayesini anlatıyor. Niall’ın düğününde aniden ortaya çıkan Ruben, şiddet dolu bir patlamaya sebep olur ve bu olay izleyiciyi 40 yıla yayılan geçmişlerine götürür. Dizi, bu iki karakterin inişli çıkışlı ilişkisini; dostluk, kopuş, öfke, mizah ve zorluklarla örülü tüm anlarıyla gözler önüne seriyor. Aynı zamanda değişen bir şehrin ve dünyanın enerjisini yakalayarak ‘erkek olmanın’ anlamına sorgulayıcı bir bakış sunuyor.

Dizinin oyuncu kadrosunda Richard Gadd ve Jamie Bell’in yanı sıra Stuart Campbell, Mitchell Robertson, Neve McIntosh, Marianne McIvor, Charlie De Melo, Bilal Hasna, Julie Cullen, Amy Manson, Philippine Velge, Stuart McQuarrie, Piers Ewart, Scot Greenan, Charlotte Blackwood ve Calum Manchip yer alıyor.

Half Man, Richard Gadd tarafından yaratıldı, yazıldı ve yürütücü yapımcılığı üstlenildi. Dizinin yönetmenliğini Alexandra Brodski ve Eshref Reybrouck yapıyor. Dizi, BBC, BBC Scotland ve HBO için Mam Tor Productions (Banijay UK şirketi) tarafından hayata geçirildi.