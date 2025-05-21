Halef’te Usta Dokunuş! Arif Pişkin Sürprizi

SHOW TV’nin yeni sezon bombası olmaya hazırlanan Halef dizisi, oyuncu kadrosuna bir usta ismi daha ekledi. Sinan Öztürk’ün yönetmen koltuğunda oturduğu ve kadrosuyla dikkat çeken diziye, usta oyuncu Arif Pişkin de dahil oldu. Pişkin, dizide Akın Akınözü’nün hayat verdiği Timur karakterinin mahallesinden Arnavut Saim rolüyle izleyici karşısına çıkacak.

Halef Dizisi Temmuz'da Sete Çıkıyor

Yeni sezonda iddialı projeler arasında yerini almaya hazırlanan Halef dizisinin çekimleri Temmuz ayında başlayacak. Dizi, hem hikayesi hem de güçlü oyuncu kadrosuyla şimdiden dikkatleri üzerine çekti. Dizinin yönetmenliğini, aksiyon ve dram türündeki projeleriyle tanınan Sinan Öztürk üstleniyor.

Oyuncu Kadrosu Yıldızlar Geçidi Gibi

Senaryosunu Berrin Tekdemir, Necip Güleçer ve Tunahan Kurt’un kaleme aldığı dizide adeta yıldızlar geçidi yaşanıyor. Kadroda;

Akın Akınözü (Timur), Serra Arıtürk (Reyhan), Erkan Kolçak Köstendil (Yahya), Ercan Kesal (Zülfikar), Derya Karadaş (Kudret), Tansu Biçer (Vezir), Burak Altay (Recep), Bora Akkaş (Zafer), Kayhan Açıkgöz (Ceset), Sabahattin Yakut (Sabri), Selin Köseoğlu (Nesrin), Dilara Yılmaz (Cennet), Volkan Kıran (Medeni) ve Selin Dumlugöl (Gülendam) gibi önemli isimler yer alıyor.

Arif Pişkin “Arnavut Saim” Karakteriyle Sürpriz Yapacak

Birçok başarılı projede rol alan ve usta oyunculuğuyla takdir toplayan Arif Pişkin, Halef dizisinde izleyeceğimiz son isim oldu. Oyuncunun canlandıracağı Arnavut Saim karakteri, Timur’un mahallesinde önemli bir figür olarak dikkat çekecek. Bu karakterin, dizinin gidişatında belirleyici bir rol üstleneceği konuşuluyor.