Halef'in Yıldızları İlhan Şen ve Biran Damla Yılmaz Riyad'da: El Ele Sahneye Çıktılar!

Şanlıurfa'nın o mistik ve büyüleyici atmosferinde çekilen fenomen dizi dijital yayın devi Disney Plus'ın Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) bölgesindeki ilk Türk içeriği olma unvanını kaptı. Bu tarihi gelişmeyi kutlamak üzere Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen görkemli gecede ise tüm gözler dizinin başrollerine kilitlendi.

Beyazlar İçinde Işıldadılar: Sahnede El Ele Poz!

Dizide Serhat karakteriyle devleşen İlhan Şen ile Yıldız'a hayat veren güzel oyuncu Biran Damla Yılmaz geceye adeta birbiriyle sözleşmişçesine göz alıcı beyaz stilleriyle katıldı. Salona girdikleri andan itibaren basının ve hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan ikili geceye damga vuran o asıl bombayı ise sahneye çıkarken patlattı! İlhan Şen ve Biran Damla Yılmaz'ın salondakileri el ele selamladığı o anlar sosyal medyada dakikalar içinde trend listelerinin tepesine oturdu.

Disney Plus MENA'da Bir İlk: Türk Dizileri Sınır Tanımıyor!

Türk dizilerinin global pazardaki o kırılması zor gücünü bir kez daha kanıtlayan bu lansman sektör açısından da tam anlamıyla bir milat niteliğinde.

Disney Plus'ın dev MENA açılımında ilk tercih olarak bir Türk yapımını seçmesi Orta Doğu pazarında yeni bir devrin kapısını araladı. Güçlü senaryosuyla perşembe akşamları reyting listelerini sallayan Halef: Köklerin Çağrısı ekibinin Riyad'da yaşadığı bu büyük gurur hem izleyiciden hem de dizi sektöründen alkış topladı.