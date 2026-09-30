Halef'in Yıldızları İlhan Şen ve Biran Damla Yılmaz Riyad'da: El Ele Sahneye Çıktılar!

Halef: Köklerin Çağrısı dizisinin başrolleri İlhan Şen ile Biran Damla Yılmaz Disney Plus'ın Riyad'daki açılışında el ele sahneye çıktı.

Halef'in Yıldızları İlhan Şen ve Biran Damla Yılmaz Riyad'da: El Ele Sahneye Çıktılar!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 30-09-2026 12:34

Şanlıurfa'nın o mistik ve büyüleyici atmosferinde çekilen fenomen dizi dijital yayın devi Disney Plus'ın Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) bölgesindeki ilk Türk içeriği olma unvanını kaptı. Bu tarihi gelişmeyi kutlamak üzere Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen görkemli gecede ise tüm gözler dizinin başrollerine kilitlendi.

Beyazlar İçinde Işıldadılar: Sahnede El Ele Poz!

Dizide Serhat karakteriyle devleşen İlhan Şen ile Yıldız'a hayat veren güzel oyuncu Biran Damla Yılmaz geceye adeta birbiriyle sözleşmişçesine göz alıcı beyaz stilleriyle katıldı. Salona girdikleri andan itibaren basının ve hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan ikili geceye damga vuran o asıl bombayı ise sahneye çıkarken patlattı! İlhan Şen ve Biran Damla Yılmaz'ın salondakileri el ele selamladığı o anlar sosyal medyada dakikalar içinde trend listelerinin tepesine oturdu.

Disney Plus MENA'da Bir İlk: Türk Dizileri Sınır Tanımıyor!

Türk dizilerinin global pazardaki o kırılması zor gücünü bir kez daha kanıtlayan bu lansman sektör açısından da tam anlamıyla bir milat niteliğinde.

Disney Plus'ın dev MENA açılımında ilk tercih olarak bir Türk yapımını seçmesi Orta Doğu pazarında yeni bir devrin kapısını araladı. Güçlü senaryosuyla perşembe akşamları reyting listelerini sallayan Halef: Köklerin Çağrısı ekibinin Riyad'da yaşadığı bu büyük gurur hem izleyiciden hem de dizi sektöründen alkış topladı.

 

Benzer Haberler
Burcu Kara'dan Star TV'nin Final Kararına Olay Gönderme: Burcu Kara'dan Star TV'nin Final Kararına Olay Gönderme: "Çirkin Gibisi Çok Nadir Gelir"
Buse Terim'den Kızı Nil'in Sağlık Durumuna Dair Endişelendiren Açıklama Buse Terim'den Kızı Nil'in Sağlık Durumuna Dair Endişelendiren Açıklama
Bileğindeki Detay Dikkat Çekti: Çağlar Ertuğrul'un Saatinin Değeri Dudak Uçuklattı! Bileğindeki Detay Dikkat Çekti: Çağlar Ertuğrul'un Saatinin Değeri Dudak Uçuklattı!
Metin Şentürk Ameliyattan Sonra Sahneye Çıktı: Metin Şentürk Ameliyattan Sonra Sahneye Çıktı: "Ölüm Sizin Dirinize Yeter Manyaklar!"
Taşacak Bu Deniz'in Emriye Hala'sı Ayla Baki Survivor Yarışmacısının Halası Çıktı! Taşacak Bu Deniz'in Emriye Hala'sı Ayla Baki Survivor Yarışmacısının Halası Çıktı!
Hababam Sınıfı'nın Unutulmaz Karakterlerini Kimler Seslendirdi? Duyunca Çok Şaşıracaksınız! Hababam Sınıfı'nın Unutulmaz Karakterlerini Kimler Seslendirdi? Duyunca Çok Şaşıracaksınız!
ÇOK OKUNANLAR
Deniz Göktaş Davasında Karar Çıktı: Ünlü Komedyen Tahliye Edildi
  • 28-09-2026 18:01

Deniz Göktaş Davasında Karar Çıktı: Ünlü Komedyen Tahliye Edildi

Yağmur Altında Yangın Yeri Korosu: Elif Buse Doğan Çorum'u Salladı!
  • 29-09-2026 09:56

Yağmur Altında Yangın Yeri Korosu: Elif Buse Doğan Çorum'u Salladı!

Ece İrtem'in Annesi Nuriye İrtem Aylar Sonra Konuştu:
  • 28-09-2026 12:08

Ece İrtem'in Annesi Nuriye İrtem Aylar Sonra Konuştu: "Kuzum Buz Gibiydi!"

Zeki Müren'in Yıllar Önceki Hastane Görüntüleri Ortaya Çıktı:
  • 28-09-2026 15:18

Zeki Müren'in Yıllar Önceki Hastane Görüntüleri Ortaya Çıktı: "Çelik Gibi, Demir Gibiyim!"

Hadise'ye Benzediğini İddia Eden Tesettürlü Kadın Gündem Oldu: Sosyal Medyayı İkiye Böldü!
  • 29-09-2026 12:34

Hadise'ye Benzediğini İddia Eden Tesettürlü Kadın Gündem Oldu: Sosyal Medyayı İkiye Böldü!