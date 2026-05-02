Halef’in Yıldızı, Kıskanmak’ın Finalinde: İşte Yeni Rolü

Ay Yapım’ın iddialı kadrosuyla sezona başlayan ancak reyting savaşlarında beklenen ivmeyi yakalayamayan Kıskanmak dizisi için yolun sonu göründü. Ekran yolculuğuna nokta koymaya hazırlanan dizi, anlamlı bir tarihte izleyicilerine veda edecek.

19 Mayıs'ta Veda Pastası Kesilecek

Başrollerini Bülent İnal gibi usta isimlerin paylaştığı yapım, 19 Mayıs akşamı yayınlanacak olan 33. bölümüyle final yapacak. Pazar günü son kez sete çıkacak olan ekip, çekimlerin tamamlanmasının ardından bir veda partisi düzenleyerek 33 bölümlük serüveni pasta keserek noktalayacak.

Cennet Topçu "Bedia" Rolüyle Geliyor

Dizinin büyük finaline sürpriz bir isim konuk oluyor. Daha önce Halef dizisinde hayat verdiği "Döndü" karakteriyle tanınan başarılı oyuncu Cennet Topçu, final bölümünde kadroya dahil olacak. Topçu, dizide Bedia karakterini canlandıracak.

Paşazade Ailesi'nde Sırlar Çözülüyor

Cennet Topçu’nun canlandıracağı Bedia karakteri, dizinin kilit isimlerinden Mediha Paşazade (Ayda Aksel)’nin kardeşi olarak hikâyeye girecek. Final bölümünde Paşazade ailesinin geçmişine ve kardeşler arasındaki bağlara dair gizemlerin çözülmesi, izleyiciyi ekran başına kilitleyecek gibi görünüyor.