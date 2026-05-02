Halef’in Yıldızı, Kıskanmak’ın Finalinde: İşte Yeni Rolü

Kıskanmak dizisi 33. bölümüyle final yapıyor! 19 Mayıs'ta veda edecek olan dizinin finaline Cennet Topçu "Bedia" rolüyle konuk oluyor.

Halef’in Yıldızı, Kıskanmak’ın Finalinde: İşte Yeni Rolü
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 02-05-2026 15:03

Ay Yapım’ın iddialı kadrosuyla sezona başlayan ancak reyting savaşlarında beklenen ivmeyi yakalayamayan Kıskanmak dizisi için yolun sonu göründü. Ekran yolculuğuna nokta koymaya hazırlanan dizi, anlamlı bir tarihte izleyicilerine veda edecek.

19 Mayıs'ta Veda Pastası Kesilecek

Başrollerini Bülent İnal gibi usta isimlerin paylaştığı yapım, 19 Mayıs akşamı yayınlanacak olan 33. bölümüyle final yapacak. Pazar günü son kez sete çıkacak olan ekip, çekimlerin tamamlanmasının ardından bir veda partisi düzenleyerek 33 bölümlük serüveni pasta keserek noktalayacak.

Cennet Topçu "Bedia" Rolüyle Geliyor

Dizinin büyük finaline sürpriz bir isim konuk oluyor. Daha önce Halef dizisinde hayat verdiği "Döndü" karakteriyle tanınan başarılı oyuncu Cennet Topçu, final bölümünde kadroya dahil olacak. Topçu, dizide Bedia karakterini canlandıracak.

Paşazade Ailesi'nde Sırlar Çözülüyor

Cennet Topçu’nun canlandıracağı Bedia karakteri, dizinin kilit isimlerinden Mediha Paşazade (Ayda Aksel)’nin kardeşi olarak hikâyeye girecek. Final bölümünde Paşazade ailesinin geçmişine ve kardeşler arasındaki bağlara dair gizemlerin çözülmesi, izleyiciyi ekran başına kilitleyecek gibi görünüyor.

Benzer Haberler
Kıskanmak Final Yapıyor, Bülent İnal’ın Yeni Adresi Belli Oldu! Kıskanmak Final Yapıyor, Bülent İnal’ın Yeni Adresi Belli Oldu!
Alperen Duymaz ve Özge Yağız’lı Alperen Duymaz ve Özge Yağız’lı "Doğa’nın Kanunu" Sürpriz Bir İsim Daha Katıldı
Uzak Şehir Karşısında Direnemedi! Kritik Karar Kapıda Uzak Şehir Karşısında Direnemedi! Kritik Karar Kapıda
Doktorlar’ın Ela’sı Yasemin Ergene’den Sürpriz Karar: İşte Yeni Dizisi Doktorlar’ın Ela’sı Yasemin Ergene’den Sürpriz Karar: İşte Yeni Dizisi
Kuruluş Orhan’da Şok Karar: Mert Yazıcıoğlu’nun Dizisi Final mi Yapacak? Kuruluş Orhan’da Şok Karar: Mert Yazıcıoğlu’nun Dizisi Final mi Yapacak?
Sevdiğim Sensin İzleyicisinden Sert Tepki: Sevdiğim Sensin İzleyicisinden Sert Tepki: "Yine Başa Döndük"
ÇOK OKUNANLAR
Kuruluş Orhan’da Şok Karar: Mert Yazıcıoğlu’nun Dizisi Final mi Yapacak?
  • 01-05-2026 12:00

Kuruluş Orhan’da Şok Karar: Mert Yazıcıoğlu’nun Dizisi Final mi Yapacak?

Polat Ailesinde Kriz Büyüyor: Dilan Polat Eşinin Aracına Çarptı Yetmedi...
  • 27-04-2026 10:40

Polat Ailesinde Kriz Büyüyor: Dilan Polat Eşinin Aracına Çarptı Yetmedi...

Gönül Dağı Ne Zaman Sezon Finali Yapacak?
  • 28-04-2026 17:01

Gönül Dağı Ne Zaman Sezon Finali Yapacak?

Doktorlar’ın Ela’sı Yasemin Ergene’den Sürpriz Karar: İşte Yeni Dizisi
  • 02-05-2026 12:05

Doktorlar’ın Ela’sı Yasemin Ergene’den Sürpriz Karar: İşte Yeni Dizisi

Pelin Öztekin'den Şaşırtan İtiraf:
  • 27-04-2026 14:15

Pelin Öztekin'den Şaşırtan İtiraf: "Babamdan Gizli Başladım"