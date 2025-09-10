Halef: Köklerin Çağrısı Yayın Tarihi Açıklandı! Eski Halef’le Yeni Halef Karşı Karşıya

Halef: Köklerin Çağrısı Perşembe Akşamı Başlıyor

Most Production imzalı Halef: Köklerin Çağrısı dizisi için geri sayım sona erdi. Yapımcılığını Gül Oğuz’un üstlendiği dizi, 25 Eylül Perşembe akşamı NOW ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Yeni sezona iddialı bir giriş yapmaya hazırlanan dizi, güçlü hikâyesi ve oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor.

Güçlü Kadro Bir Arada

Başrollerini İlhan Şen, Aybüke Pusat ve Biran Damla Yılmaz’ın paylaştığı dizi, izleyicilere nefes kesen bir serüven sunacak. Kadroda ayrıca usta isimlerin de yer alması, diziyi sezonun en çok konuşulacak projelerinden biri haline getiriyor.

Halef ve Veliaht Tesadüfü

Dizinin yayın günü kadar, perde arkasındaki gelişmeler de dikkat çekti. NOW ekranlarında perşembe akşamları yayınlanacak olan Halef: Köklerin Çağrısı, aynı gün Veliaht dizisiyle reyting mücadelesine girecek. İlginç bir tesadüf ise iki yapımın isim sürecinde yaşandı. Çünkü Veliaht dizisinin ilk ismi de “Halef”ti. Yapım şirketleri Faro ile Most Production arasında yapılan anlaşmayla, “Halef” adını Most Production kullanma hakkını aldı.

İzleyiciyi Neler Bekliyor?

Gizemli hikâyesi ve iddialı senaryosuyla öne çıkan Halef: Köklerin Çağrısı, aile bağlarını, köklerin gücünü ve kuşaklar arası çatışmaları konu alıyor. Tanıtımlarıyla şimdiden büyük merak uyandıran dizi, yeni sezonun en iddialı yapımlarından biri olmaya aday.