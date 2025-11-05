Halef: Köklerin Çağrısı Setinde Domates Şenliği!

Most Production imzalı, yapımcılığını Gül Oğuz’un üstlendiği, yönetmen koltuğunda Deniz Çelebi Dikilitaş’ın oturduğu NOW’ın büyük beğeniyle izlenen “Halef: Köklerin Çağrısı” dizisinin setinde bu hafta rengarenk ve lezzet dolu anlar yaşandı.

Halef: Köklerin Çağrısı Setinde Domates Şenliği!
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 05-11-2025 18:15

Most Production imzalı, yapımcılığını Gül Oğuz’un üstlendiği, yönetmen koltuğunda Deniz Çelebi Dikilitaş’ın oturduğu NOW’ın büyük beğeniyle izlenen Halef:Köklerin Çağrısı dizisinin setinde bu hafta rengarenk ve lezzet dolu anlar yaşandı.

Urfa’nın kalbinde yer alan Yelduranlar Konağı’nın bahçesinde kış hazırlıkları başladı. Konağın hamarat hanımları el birliğiyle tam 50 kilo biber ve domatesten kavanoz kavanoz salça yaptı.

Renkli görüntülere sahne olan çekimlerde şehirli Melek’e (Aybüke Pusat) salça nasıl yapılır dersi veren hanımlar, set aralarında ise objektiflere keyifli pozlar vermeyi de ihmal etmedi. Kahkahaların yükseldiği, Urfa usulü salçaların yapıldığı sette ekip hem çalıştı, hem eğlendi.

Halef:Köklerin Çağrısı; güçlü hikayesi, köklü aile sırları ve Urfa’nın büyüleyici atmosferiyle her perşembe saat 20.00’de NOW’da.

Benzer Haberler
Kızılcık Şerbeti'ne Bomba Transferler: Kadroya Dört Yeni İsim Geliyor Kızılcık Şerbeti'ne Bomba Transferler: Kadroya Dört Yeni İsim Geliyor
Alperen Duymaz'ın Yeni İmajı Olay Oldu: Bıyıklı Hâli Görenleri Şaşırttı Alperen Duymaz'ın Yeni İmajı Olay Oldu: Bıyıklı Hâli Görenleri Şaşırttı
Engin Akyürek Hayranları Ekran Başına: Engin Akyürek Hayranları Ekran Başına: "Bereketli Topraklar" Olaylı Bir Bölümle Geliyor
Güldür Güldür Show'a Sürpriz Konuk Güldür Güldür Show'a Sürpriz Konuk
"Aşk ve Gözyaşı"nda Sürpriz Ayrılık
Usta Oyuncu Macit Koper Kızılcık Şerbeti Kadrosunda! Usta Oyuncu Macit Koper Kızılcık Şerbeti Kadrosunda!
ÇOK OKUNANLAR
Usta Oyuncu Macit Koper Kızılcık Şerbeti Kadrosunda!
  • 31-10-2025 11:47

Usta Oyuncu Macit Koper Kızılcık Şerbeti Kadrosunda!

Bensu Soral'ın Rolünü Bakın Hangi Güzel Oyuncu Kaptı?
  • 30-10-2025 11:31

Bensu Soral'ın Rolünü Bakın Hangi Güzel Oyuncu Kaptı?

Berk Oktay'dan Kızı Milena Paylaşımı: Takipçileri Beğeni Yağmuruna Tuttu
  • 05-11-2025 14:30

Berk Oktay'dan Kızı Milena Paylaşımı: Takipçileri Beğeni Yağmuruna Tuttu

Güllü’nün Ölümü Cinayet Mi? Kızı Tuğyan’ın Arkadaşından Kan Donduran İddialar ve İtiraflar
  • 31-10-2025 12:03

Güllü’nün Ölümü Cinayet Mi? Kızı Tuğyan’ın Arkadaşından Kan Donduran İddialar ve İtiraflar

Feyza Civelek'in Cadılar Bayramı Kostümü Gündem Oldu: Türk Bayrağı Detayı Dikkat Çekti
  • 01-11-2025 18:30

Feyza Civelek'in Cadılar Bayramı Kostümü Gündem Oldu: Türk Bayrağı Detayı Dikkat Çekti