Halef: Köklerin Çağrısı Setinde Domates Şenliği!

Most Production imzalı, yapımcılığını Gül Oğuz’un üstlendiği, yönetmen koltuğunda Deniz Çelebi Dikilitaş’ın oturduğu NOW’ın büyük beğeniyle izlenen “Halef:Köklerin Çağrısı” dizisinin setinde bu hafta rengarenk ve lezzet dolu anlar yaşandı.

Urfa’nın kalbinde yer alan Yelduranlar Konağı’nın bahçesinde kış hazırlıkları başladı. Konağın hamarat hanımları el birliğiyle tam 50 kilo biber ve domatesten kavanoz kavanoz salça yaptı.

Renkli görüntülere sahne olan çekimlerde şehirli Melek’e (Aybüke Pusat) salça nasıl yapılır dersi veren hanımlar, set aralarında ise objektiflere keyifli pozlar vermeyi de ihmal etmedi. Kahkahaların yükseldiği, Urfa usulü salçaların yapıldığı sette ekip hem çalıştı, hem eğlendi.

“Halef:Köklerin Çağrısı”; güçlü hikayesi, köklü aile sırları ve Urfa’nın büyüleyici atmosferiyle her perşembe saat 20.00’de NOW’da.