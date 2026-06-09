Halef İzleyicisinden Senariste Tepki Yağdı! Sezon Finali Fragmanı Sınıfta Kaldı!

NOW TV ekranlarında perşembe akşamları fırtınalar estiren her bölümüyle izleyiciyi ekrana kilitleyen dönem dizisi dev bir sezon finaline imza atmaya hazırlanıyor. Ancak büyük finale günler kala yayınlanan son tanıtım ekran başındakileri heyecanlandırmaktan çok kızdırdı. Now Tv'nin sevilen dizisi Halef Köklerin Çağrısı perşembe akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. 35. bölümle sezon finali yapacak olan dizinin yeni bölümünden bir fragman daha yayınlandı. Halef izleyicisi yeni fragmanla pek tatmin olmadı.

Most Production İmzalı Dev Yapımda Sezon Finali Heyecanı

Ekranların en güçlü prodüksiyonlarından biri olan ve köklü bir aile hikayesini mistik bir dille ele alan yapım yaz arası vermeden önce son kozlarını oynuyor. NOW'ın beğeni ile izlenen yapımcılığını Gül Oğuz'un üstlendiği Most Production imzalı "Halef: Köklerin Çağrısı" dizisi 35. bölümle sezon finali yapmaya hazırlanıyor. İlhan Şen, Aybüke Pusat ve Biran Damla Yılmaz'ın başrollerini paylaştığı dizinin 35. bölüm sezon finali bölümünden bir fragman daha geldi. Yeni fragman izleyicisini yine tatmin etmedi.

Kucakta Bebekle Nikah Basma Sahnesi Bardağı Taşırdı!

Dizi severleri asıl kızdıran ve eleştiri oklarının hedefi haline getiren olay ise fragmanın son saniyelerinde saklıydı. Senaryonun klişeye bağladığını düşünen izleyiciler sosyal medyada adeta isyan bayrağını açtı. Halef: Köklerin Çağrısı 35. bölüm 2. fragmanına Melek'in kucağında bebeği ile Serhat ve Yıldız'ın nikahını basması damga vurdu. Bu sahneler seyircisinden eleştirel yorumlar aldı. Yıldız ve Serhat'ın nihayet mutlu olacağını düşünen hayranlar "Yine mi nikah basma sahnesi?", "Gül Oğuz ters köşe yapayım derken klişeye düşmüş", "Bu bebekli intikam planlarından sıkıldık" diyerek tepkilerini dile getirdi. İkinci sezon öncesi izleyicide hayal kırıklığı yaratan bu sahnenin ardından perşembe akşamı yayınlanacak büyük sezon finalinde nelerin yaşanacağı ve Melek'in bu hamlesinin dengeleri nasıl değiştireceği merakla bekleniyor.