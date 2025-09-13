Halef Dizisinin Yayın Tarihi Değişti!

İlhan Şen, Biran Damla Yılmaz ve Aybüke Pusat’ı buluşturan Halef dizisinin yayın tarihi 25 Eylül’den 18 Eylül’e çekildi.

Yayın Tarihi : 13-09-2025 13:44

Most Production imzalı ve Gül Oğuz’un yapımcılığını üstlendiği Halef: Köklerin Çağrısı dizisinin yayın tarihi öne çekildi. Daha önce 25 Eylül’de başlayacağı duyurulan dizi, yeni planlamaya göre 18 Eylül’de izleyiciyle buluşacak.

Başrollerde İlhan Şen, Biran Damla Yılmaz ve Aybüke Pusat

Merakla beklenen dizinin başrollerini İlhan Şen, Biran Damla Yılmaz ve Aybüke Pusat paylaşıyor. İstanbul’da başlayan çekimler, daha sonra Şanlıurfa’da devam etmişti.

Konusu Dikkat Çekiyor

Halef: Köklerin Çağrısı, cerrah Serhat’ın kalbiyle ailesi arasında yaşadığı büyük sıkışmayı konu alıyor. Yönetmen koltuğunda Deniz Çelebi Dikilitaş, senaryoda ise Ercan Uğur yer alıyor.

İzleyici Merakla Bekliyor

Yayın tarihi öne alınan dizi, güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici hikâyesiyle yeni sezona damga vurmaya hazırlanıyor.

