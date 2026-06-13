Halef Bitti, Sinema Başladı! Aybüke Pusat Nesrin Rolüyle Beyaz Perdede!

Halef dizisinden ayrılan Aybüke Pusat bağımsız sinema filmi "En Mutlu Günümde" ile dönüyor.

Halef Bitti, Sinema Başladı! Aybüke Pusat Nesrin Rolüyle Beyaz Perdede!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 13-06-2026 16:27

Halef: Köklerin Çağrısı dizisinin olaylı sezon finalinin ardından projeden ayrılan ve geçtiğimiz günlerde sosyal medya tarzıyla adından söz ettiren Aybüke Pusat ekranlara ara vermeden sinema dünyasına muhteşem bir dönüş yapmaya hazırlanıyor. Güzel oyuncu bu kez sadece kamera önünde olmakla kalmayıp kariyerinde radikal bir adıma imza atacak. Halef Köklerin Çağrısı dizisine veda eden Aybüke Pusat şu günlerde yeni projesi için hazırlık yapıyor. Pusat "En Mutlu Günümde" adlı bağımsız sinema filminde başrol oynayacak.

Sadece Oyunculuk Yapmayacak: Koltuğuna Yapımcı Unvanını Da Ekliyor

Ödüllü yönetmen Erkan Tunç'un imzasını taşıyacak olan proje Pusat'ın kariyerinde yepyeni bir sayfa açacak. Sezon finalinde Melek rolüne hayat verdiği Halef Köklerin Çağrısı dizisine veda eden Aybüke Pusat şu günlerde yeni projesi için hazırlık yapıyor. Pusat "En Mutlu Günümde" adlı bağımsız sinema filminde başrol oynayacak. İlk filmi 2017 yapımı Martı'yla dikkat çeken Erkan Tunç'un yazıp yöneteceği filmde Aybüke Pusat sadece oyunculuk yapmayacak. Başarılı oyuncu, "En Mutlu Günümde" filminin aynı zamanda yapımcılığını da üstlenecek.

Temmuzda İstanbul'da Sete Çıkıyor

Çekim takvimi ve kadrosu netleşmeye başlayan film için geri sayım başladı. Film temmuz başında İstanbul'da sete çıkacak. Aybüke Pusat filmde Nesrin karakterine hayat verecek. Elit Andaç Çam'ın Gizem rolünü canlandıracağı filmin erkek başrol oyuncusu için görüşmeler sürüyor.

Sarsıcı Ve Trajik Bir Hikaye

Bağımsız sinemanın dikkat çeken örneklerinden biri olmaya aday En Mutlu Günümde filmi izleyicilere hayli dramatik ve sarsıcı bir olay örgüsü sunacak. Filmin derinlikli ve yüzleşmelerle dolu senaryosu ise şimdiden merak uyandırıyor:

En Mutlu Günümde filminde bir cemaatin himayesinde evlendirilen Nesrin ve Ercan birbirlerini tanıdıkça hem aşkı hem de hayatlarını kuşatan yalanları keşfeder. Ancak ulaştıkları hakikat onları özgürleştirmek yerine geri dönüşü olmayan trajik bir hesaplaşmaya sürükler.

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