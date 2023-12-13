Hakem Halil Umut Meler taburcu oldu

Ankaragücü'nün eski başkanı Faruk Koca'nın yumruk ve tekmeli saldırısına maruz kalan hakem Halil Umut Meler, bugün hastaneden taburcu edildi.

Hakem Halil Umut Meler taburcu oldu
YAŞAM
Yayın Tarihi : 13-12-2023 12:21

MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor arasında oynanan Süper Lig maçının ardından, saha içinde eski başkan Faruk Koca ve diğer bazı kişilerin saldırısına uğrayan hakem Halil Umut Meler, bugün tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu. Hastanenin başhekimi yaptığı açıklamada, Meler'in moralinin gayet iyi olduğunu belirterek, gözündeki ufak şişlik dışında bir sorununun kalmadığını ifade etti. Başhekim, hocaya sağlıklı ve başarılı bir kariyer dilediklerini söyledi.
 

NE OLMUŞTU?

Olayın detaylarına değinilen habere göre, Hakem Halil Umut Meler maç sırasında saldırıya uğramış ve saldırgan olarak belirlenen Faruk Koca tutuklanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, olayı kınadığını ifade etmiş, ayrıca hakemler, Meler'in tamamen iyileşene kadar maçlara çıkmama kararı almışlardı.

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