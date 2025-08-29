Hakan Sabancı’ya Ayrılık Sonrası Takipçi Patlaması

Hakan Sabancı, geçtiğimiz günlerde üç yıllık birlikteliğini noktaladığı Hande Erçel ile yollarını ayırmasının ardından sosyal medyada dikkat çeken bir yükseliş yaşadı. Ayrılık sonrası adeta takipçi patlaması yaşayan Sabancı, Instagram hesabına sadece son 24 saat içinde 15 bin yeni takipçi ekledi.

Ayrılık Kararı Sonrası İlk Hamleler

Ünlü çiftin ayrılık haberi gündeme bomba gibi düşerken, Hande Erçel, Sabancı ile olan tüm fotoğraflarını hesabından kaldırmıştı. İlk etapta fotoğraflarını silmeyen Hakan Sabancı da, kısa süre sonra eski sevgilisiyle olan tüm kareleri sildi.

Her iki isim de ortak fotoğraflarını sosyal medyadan kaldırsalar da, ikilinin birbirlerini hâlâ takip etmeye devam etmeleri dikkatlerden kaçmadı.

Sosyal Medyada Büyük İlgi

Ayrılık sonrası Sabancı’nın Instagram hesabındaki hareketlilik dikkat çekti. Özellikle son saatlerde artan takipçi sayısı, Sabancı’nın sosyal medya etkileşimlerinde büyük bir ivme kazandığını gösterdi. Kısa sürede 15 bin yeni takipçi kazanan iş insanının, takipçi artışının önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor.