Hakan Sabancı’ya Ayrılık Sonrası Takipçi Patlaması

Hakan Sabancı, Hande Erçel’den ayrılığı sonrası Instagram’da takipçi patlaması yaşadı. Bir günde 15 bin yeni takipçi kazandı!

Hakan Sabancı’ya Ayrılık Sonrası Takipçi Patlaması
SOSYETE
Yayın Tarihi : 29-08-2025 16:21

Hakan Sabancı, geçtiğimiz günlerde üç yıllık birlikteliğini noktaladığı Hande Erçel ile yollarını ayırmasının ardından sosyal medyada dikkat çeken bir yükseliş yaşadı. Ayrılık sonrası adeta takipçi patlaması yaşayan Sabancı, Instagram hesabına sadece son 24 saat içinde 15 bin yeni takipçi ekledi.

Ayrılık Kararı Sonrası İlk Hamleler

Ünlü çiftin ayrılık haberi gündeme bomba gibi düşerken, Hande Erçel, Sabancı ile olan tüm fotoğraflarını hesabından kaldırmıştı. İlk etapta fotoğraflarını silmeyen Hakan Sabancı da, kısa süre sonra eski sevgilisiyle olan tüm kareleri sildi.

Her iki isim de ortak fotoğraflarını sosyal medyadan kaldırsalar da, ikilinin birbirlerini hâlâ takip etmeye devam etmeleri dikkatlerden kaçmadı.

Sosyal Medyada Büyük İlgi

Ayrılık sonrası Sabancı’nın Instagram hesabındaki hareketlilik dikkat çekti. Özellikle son saatlerde artan takipçi sayısı, Sabancı’nın sosyal medya etkileşimlerinde büyük bir ivme kazandığını gösterdi. Kısa sürede 15 bin yeni takipçi kazanan iş insanının, takipçi artışının önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor.

Benzer Haberler
Mehmet Ali Erbil 6’ncı Kez Nikâh Masasında! Mehmet Ali Erbil 6’ncı Kez Nikâh Masasında!
Hande Erçel, Hakan Sabancı ile Fotoğraflarını Sildi: Ayrılık İddiaları Güçlendi Hande Erçel, Hakan Sabancı ile Fotoğraflarını Sildi: Ayrılık İddiaları Güçlendi
Şeyma Subaşı Gözyaşlarına Boğuldu: Şeyma Subaşı Gözyaşlarına Boğuldu: "Hayat Amacım Buymuş"
Yasemin Özilhan Türkbükü’nde Kızlarıyla Tatilde Yasemin Özilhan Türkbükü’nde Kızlarıyla Tatilde
'Ruhum Evli' Demişti! Şeyma Subaşı ve Marlon Teixeira Ayrıldı 'Ruhum Evli' Demişti! Şeyma Subaşı ve Marlon Teixeira Ayrıldı
Hande Erçel ve Hakan Sabancı Lübnan’daki Görkemli Düğünde Hande Erçel ve Hakan Sabancı Lübnan’daki Görkemli Düğünde
ÇOK OKUNANLAR
Gonca Vuslateri’den Radikal Karar: “40 Yaş Sendromu”
  • 23-08-2025 14:14

Gonca Vuslateri’den Radikal Karar: “40 Yaş Sendromu”

Hakan Sabancı da Hande Erçel’i Sildi! Ayrılık Sonrası İlk Hamle Geldi
  • 28-08-2025 10:53

Hakan Sabancı da Hande Erçel’i Sildi! Ayrılık Sonrası İlk Hamle Geldi

Gözleri KaraDeniz Dizisi Yayın Tarihi Açıklandı
  • 29-08-2025 16:32

Gözleri KaraDeniz Dizisi Yayın Tarihi Açıklandı

Bestemsu Özdemir ve Ersin Görkem Fethiye’de Evlendi
  • 26-08-2025 16:07

Bestemsu Özdemir ve Ersin Görkem Fethiye’de Evlendi

Aynadaki Yabancı dizisinin oyuncuları ilk kez bir arada
  • 23-08-2025 17:31

Aynadaki Yabancı dizisinin oyuncuları ilk kez bir arada