Hakan Sabancı’nın Tuba Büyüküstün Hamlesi Gündem Oldu!

Hakan Sabancı, geçtiğimiz aylarda Hande Erçel ile olan ilişkisini sonlandırmıştı. Ayrılığın ardından sessizliğe bürünen ünlü iş insanı, bu kez Tuba Büyüküstün’ün sosyal medya paylaşımına yaptığı beğeniyle dikkatleri üzerine çekti. Ancak Sabancı, bu beğeniyle ilgili yöneltilen sorulara yine her zamanki gibi ketum bir tavır sergiledi.

Arnavutköy’de Objektiflere Yakalandı

Geçtiğimiz akşam Arnavutköy’de görüntülenen Hakan Sabancı, yakın arkadaş grubuyla birlikte keyifli bir akşam yemeği yedi. Ardından soluğu bir gece kulübünde aldı. Gazetecilerin yönelttiği sorular karşısında Sabancı, yalnızca “Teşekkür ederim” yanıtını vermekle yetindi. Bu kısa yanıt, ünlü iş insanının özel hayatıyla ilgili sorulara mesafeli duruşunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Sosyal Medya Beğenisi Dikkat Çekti

Sabancı’nın Tuba Büyüküstün’ün bir fotoğrafını beğenip kısa süre sonra bu beğeniyi geri çekmesi sosyal medyada gündem oldu. Takipçileri arasında “Yeni bir aşk mı doğuyor?” yorumları yapılırken, Sabancı sessizliğini korudu. Konuyla ilgili yöneltilen sorulara da yine kısa bir “Teşekkürler” yanıtı verdi.

Hakan Sabancı Sessizliğini Koruyor

Her ne kadar sosyal medyada bu beğeni konuşulsa da, Hakan Sabancı cephesinden herhangi bir açıklama gelmedi. İş ve özel hayatını genellikle basından uzak yaşayan Sabancı, Hande Erçel ile ayrılığından sonra adeta gözlerden kaybolmuştu. Ancak bu son hareketiyle yeniden magazin gündeminin merkezine oturdu.