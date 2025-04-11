Hakan Sabancı’dan Sonra Hande Erçel de Konuştu

Ayrılık İddialarına Son Nokta!

Son dönemde aşklarıyla magazin gündeminden düşmeyen Hande Erçel ve Hakan Sabancı çifti hakkında çıkan ayrılık iddialarına yanıt gecikmedi. İş insanı Hakan Sabancı'nın önceki akşam yaptığı açıklamanın ardından, ünlü oyuncu Hande Erçel de ilişkileri hakkında konuştu.

“Yok Öyle Bir Şey”

Hakan Sabancı, önceki gece Etiler’de görüntülenmiş ve kendisine yöneltilen “Ayrıldınız mı?” sorusuna net bir şekilde yanıt vermişti:

“Yok öyle bir şey. Yanlış biliniyor, ilişkimiz devam ediyor.”

Bu açıklamayla iddiaları yalanlayan Sabancı, ilişkilerinin devam ettiğini kamuoyuyla paylaşmıştı.

Erçel’den Onay Geldi

Hande Erçel de ertesi gün sevgilisi gibi Etiler'de objektiflere takıldı. Sabancı’nın sözleri hatırlatıldığında ise şu ifadeleri kullandı:

“Hakan gerekli açıklamayı yapmış zaten. Çok acelem var, yarın da sete gideceğim. Başka zaman konuşuruz.”

Kısa ama net cevabıyla dedikodulara son noktayı koyan Erçel, ilişkilerinin sağlam şekilde devam ettiğini doğrulamış oldu.