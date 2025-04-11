Hakan Sabancı’dan Sonra Hande Erçel de Konuştu

Hande Erçel, Hakan Sabancı ile ayrıldıkları iddialarına yanıt verdi: “Hakan gerekli açıklamayı yaptı.” Detaylar haberde!

Hakan Sabancı’dan Sonra Hande Erçel de Konuştu
SOSYETE
Yayın Tarihi : 11-04-2025 10:32

Ayrılık İddialarına Son Nokta!

Son dönemde aşklarıyla magazin gündeminden düşmeyen Hande Erçel ve Hakan Sabancı çifti hakkında çıkan ayrılık iddialarına yanıt gecikmedi. İş insanı Hakan Sabancı'nın önceki akşam yaptığı açıklamanın ardından, ünlü oyuncu Hande Erçel de ilişkileri hakkında konuştu.

 

“Yok Öyle Bir Şey”

Hakan Sabancı, önceki gece Etiler’de görüntülenmiş ve kendisine yöneltilen “Ayrıldınız mı?” sorusuna net bir şekilde yanıt vermişti:

Yok öyle bir şey. Yanlış biliniyor, ilişkimiz devam ediyor.

Bu açıklamayla iddiaları yalanlayan Sabancı, ilişkilerinin devam ettiğini kamuoyuyla paylaşmıştı.

Erçel’den Onay Geldi

Hande Erçel de ertesi gün sevgilisi gibi Etiler'de objektiflere takıldı. Sabancı’nın sözleri hatırlatıldığında ise şu ifadeleri kullandı:

Hakan gerekli açıklamayı yapmış zaten. Çok acelem var, yarın da sete gideceğim. Başka zaman konuşuruz.”

Kısa ama net cevabıyla dedikodulara son noktayı koyan Erçel, ilişkilerinin sağlam şekilde devam ettiğini doğrulamış oldu.

Benzer Haberler
Hande Erçel – Hakan Sabancı Çifti Ayrıldı mı? İddialara Net Cevap Hande Erçel – Hakan Sabancı Çifti Ayrıldı mı? İddialara Net Cevap
Hande Erçel ve Hakan Sabancı Maldivler Tatilinde! Hande Erçel ve Hakan Sabancı Maldivler Tatilinde!
Derin Mermerci’den Atiba Hutchinson İtirafı! Derin Mermerci’den Atiba Hutchinson İtirafı! "BJK'lıya Hayran Olacağımı Bilemezdim"
Hacı Sabancı Sinirlendi! Babalık Davası ve Nazlı Sabancı’nın Paylaşımı Gündemde! Hacı Sabancı Sinirlendi! Babalık Davası ve Nazlı Sabancı’nın Paylaşımı Gündemde!
Şeyma Subaşı'dan yeni paylaşım: Aşk hayatı hakkında çarpıcı gelişmeler Şeyma Subaşı'dan yeni paylaşım: Aşk hayatı hakkında çarpıcı gelişmeler
Hande Erçel’e Arzu Sabancı’dan sürpriz destek! Hande Erçel’e Arzu Sabancı’dan sürpriz destek!
ÇOK OKUNANLAR
Dizi aşkı gerçek oldu! Hayal Köseoğlu sevgilisiyle 1. yılını kutladı
  • 05-04-2025 17:07

Dizi aşkı gerçek oldu! Hayal Köseoğlu sevgilisiyle 1. yılını kutladı

Mert Ramazan Demir asker tıraşı oldu!
  • 07-04-2025 13:22

Mert Ramazan Demir asker tıraşı oldu!

Murat Ceylan Aşkını Sosyal Medyada Duyurdu! Bakın Sevgilisi Kim Çıktı?
  • 08-04-2025 10:17

Murat Ceylan Aşkını Sosyal Medyada Duyurdu! Bakın Sevgilisi Kim Çıktı?

Deniz Seki'nin Kardeşi Serkan Seki Ağır Trafik Kazası Geçirdi
  • 09-04-2025 12:42

Deniz Seki'nin Kardeşi Serkan Seki Ağır Trafik Kazası Geçirdi

Volkan Konak'ın Eşinden Kalpleri Dağlayan Veda:
  • 08-04-2025 15:50

Volkan Konak'ın Eşinden Kalpleri Dağlayan Veda: "Sensiz Eksik Kaldım"