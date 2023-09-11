Hakan Sabancı'dan sevgilisi Hande Erçel ile aşk pozu

Ömer-Arzu Sabancı çiftinin ikinci oğlu Hakan Sabancı ile ünlü oyuncu Hande Erçel'in mart ayında bir ilişkiye başladığı ortaya çıkmıştı. Bu sevgili çift, geçtiğimiz hafta sonu ortak arkadaşları Anıl Rukan ve Nora Başeğmez'in düğününde buluştu. Düğün sonrasında ise romantik bir tekne gezisi yaptılar ve gün batımının tadını çıkardılar.

Hakan Sabancı, daha önceki ilişkilerinde sosyal medyada partnerleriyle paylaşım yapmamıştı. Ancak dün, Hande Erçel ile çektikleri bir fotoğrafı Instagram'da paylaştı.