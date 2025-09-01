Hakan Sabancı’dan Ayrılık Sonrası İlk Açıklama

Hande Erçel ve Hakan Sabancı ayrıldı! Sabancı, ihanet iddialarına yanıt verdi: “Bizim özelimiz ama aldatma söz konusu değil.”

Yayın Tarihi : 01-09-2025 15:49

Hande Erçel ile Hakan Sabancı aşkı sona erdi. Ünlü çiftin ayrılığı gündeme bomba gibi düşerken, iddialar art arda geldi. Ayrılık sonrası ilk açıklamayı ise Hakan Sabancı yaptı.

3 Yıllık Aşk Bitti

Yaklaşık 3 yıldır aşk yaşayan Hande Erçel ve Hakan Sabancı çifti yollarını ayırdı. Güzel oyuncu, ayrılık sonrası dikkat çeken bir hamle yaptı ve Instagram hesabından Sabancı’ya ait fotoğrafları kaldırdı. Bu hareket, ayrılığın kesinleştiğinin en net göstergesi oldu.

Ayrılık Sebebi İddiaları

Çiftin ayrılığıyla ilgili birçok iddia gündeme geldi. İlk olarak, evlilik konusunda yaşanan fikir ayrılığı nedeniyle ilişkinin sona erdiği öne sürüldü. Ayrıca, Arzu Sabancı’nın bu ilişkiye onay vermediği iddiası da magazin kulislerinde konuşuldu. Diğer yandan bazı kaynaklar, ihanet söylentilerini gündeme getirdi.

Sabancı Sessizliğini Bozdu

Ayrılık sonrası sessizliğini bozan Hakan Sabancı, Ece Erken’in sunduğu “Gel Konuşalım” programına konuştu. Sabancı, “Ayrılık hakkında konuşmak istemiyorum. Bizim özelimiz ama aldatma ile ilgili bir durum söz konusu değil” sözleriyle ihanet iddialarına net bir yanıt verdi.

Ünlü çiftin ayrılığı sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, hayranlar hem Erçel’den hem de Sabancı’dan yeni açıklamalar bekliyor.

