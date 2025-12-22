Hakan Sabancı ve Rabia Soytürk Arasında Aşk Rüzgarları: Sessizlik "Kabul" mü?

Hakan Sabancı ve Rabia Soytürk aşk mı yaşıyor? Anadolu Yakası'ndaki gizli buluşmalar ve ikilinin sessizliği iddiaları güçlendirdi. İşte magazin dünyasını sallayan yeni aşk iddiasının tüm detayları.

Hakan Sabancı ve Rabia Soytürk Arasında Aşk Rüzgarları: Sessizlik
Yayın Tarihi : 22-12-2025 09:29

Hande Erçel ile 3 yıllık ilişkisini noktalayan Hakan Sabancı, hızıyla magazin gündemini sarsmaya devam ediyor. Adı sık sık farklı isimlerle anılan Sabancı’nın son rotasının genç ve başarılı oyuncu Rabia Soytürk olduğu iddia edildi. İkilinin sessizliği ise akıllarda tek bir soru bıraktı: Yeni bir aşk mı doğuyor?

Anadolu Yakası'nda Gizli Buluşmalar

İddialara göre çiçeği burnunda çift, son iki haftadır gözlerden uzak kalmak için Anadolu Yakası'ndaki popüler ve sakin mekanları tercih ediyor. Sık sık bir araya geldikleri öne sürülen ikilinin, haklarında çıkan "aşk yaşıyorlar" haberlerine hiçbir yalanlama getirmemesi, magazin kulislerinde bu durumun bir "kabulleniş" olduğu şeklinde yorumlandı.

Kafaları Karıştıran Detaylar: Strateji mi, Yoksa Tesadüf mü?

Her ne kadar sessiz kalmaları aşk iddialarını güçlendirse de, bazı detaylar bu ilişkinin gerçekliği konusunda soru işaretleri yaratıyor:

  • Takip Yok: Sosyal medya çağında olmamıza rağmen Sabancı ve Soytürk'ün Instagram üzerinden birbirlerini takip etmemeleri "stratejik bir gizlilik" mi yoksa "iddialar asılsız mı?" sorusunu doğurdu.

  • Naz Şahin Dejavusu: Hakan Sabancı'nın adı kısa süre önce DJ Mahmut Orhan'ın eski sevgilisi Naz Şahin ile de anılmıştı. Sabancı o dönemde de benzer bir sessizlik sergilemiş, ancak bu iddia zamanla unutulmuştu.

Sessizliğini Koruyorlar

Rabia Soytürk cephesinden de henüz bir açıklama gelmezken, güzel oyuncunun hayranları sosyal medyada ikiye bölünmüş durumda. Kimi bu yakıştırmayı desteklerken, kimi de bunun sadece bir arkadaşlık veya asılsız bir söylenti olduğunu savunuyor.

