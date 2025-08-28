Hakan Sabancı da Hande Erçel’i Sildi! Ayrılık Sonrası İlk Hamle Geldi

Ayrılığın Ardından Sosyal Medya Hamlesi

Ünlü iş insanı Hakan Sabancı, birkaç gün önce yollarını ayırdığı Hande Erçel ile birlikte çekildiği tüm fotoğrafları sosyal medya hesabından sildi. Bu hamle, ayrılığın kesinleştiğini gözler önüne serdi.

Üç Yıllık İlişkinin Sonu

Yaklaşık üç yıldır birlikte olan çift, sık sık yurt dışı seyahatlerinde görüntülendi. Romantik paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen ikili için “evlenecekler” iddiaları konuşuluyordu. Ancak beklenen olmadı ve taraflar, geçtiğimiz günlerde ilişkilerini noktaladı.

Hande Erçel İlk Adımı Atmıştı

Ayrılık kararından sonra Hande Erçel, 5 gün önce Sabancı ile olan fotoğraflarını hesabından kaldırdı. Bu hareketi, takipçileri tarafından “ilişkinin bittiği resmen duyuruldu” şeklinde yorumlandı.

Arzu Sabancı’dan Dikkat Çeken Paylaşım

Öte yandan Hakan Sabancı’nın annesi Arzu Sabancı, oğlunun ilişkisini onaylamadığı iddialarıyla gündeme gelmişti. Ayrılığın ardından yaptığı paylaşım ise dikkat çekti. Sabancı, “Cehalet, uyku gibidir; seni uyandıran ilk kişiye tepkin kızgınlıktır” ifadelerini kullandı. Bu sözler, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Çift Birbirini Takip Etmeye Devam Ediyor

Tüm bu gelişmelere rağmen Hakan Sabancı ve Hande Erçel, sosyal medyada birbirlerini takip etmeyi sürdürüyor. Çiftin ilerleyen günlerde yeni bir adım atıp atmayacağı ise merak konusu oldu.