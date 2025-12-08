Hakan Sabancı Çapkınlık Turlarına Başladı: Hande Erçel'den Ayrılan Sosyetik İsim Bakın Hangi Fenomenle Görüntülendi?

Ünlü oyuncu Hande Erçel ile yaklaşık üç yıl süren ilişkisini sürpriz bir kararla noktalayan sosyetik isim Hakan Sabancı, ayrılığın yankıları sürerken çapkınlık turlarına başladı. Evlilikle sonuçlanması beklenen ilişkinin, güven problemi nedeniyle bittiği iddia edilmişti.

Mahmut Orhan'ın Eski Sevgilisi Naz Şahin'le Alışverişte

Hakan Sabancı, bu kez Mahmut Orhan'ın eski sevgilisi ve sosyal medya fenomeni olan Naz Şahin ile birlikte görüntülendi.

@gossippasta adlı sosyal medya sayfasında paylaşılan görüntülerde, Hakan Sabancı ve Naz Şahin'in birlikte alışveriş yaparken kameralara yansıdığı görüldü.

Görüntülerin hızla yayılması üzerine sosyal medyada, "Hande Erçel'i çabuk unuttu" şeklinde yorumlar yapıldı.

Sabancı'nın bu yeni hamlesi, Hande Erçel ile ayrılığın ardından magazin gündeminin en çok konuşulan olaylarından biri oldu.