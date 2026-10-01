Hakan Kurtaş’tan Birce Akalay İtirafı! “Aşık Olduk”

Ünlü oyuncu Hakan Kurtaş yaklaşık üç yıldır birlikte olduğu meslektaşı Birce Akalay’la ilişkilerinin nasıl başladığını anlattı. Ahmet Mümtaz Taylan’ın sunduğu “Empati” programına konuk olan Kurtaş, aşk hayatından oyunculuğa güzellik algısından evliliğe kadar birçok konuda samimi açıklamalar yaptı.

İlk Karşılaşmada Aşk Başladı

Birce Akalay’la yollarının bir arkadaşının tiyatro oyununun kulisinde kesiştiğini anlatan Hakan Kurtaş ilişkilerinin başlangıcını oldukça net bir cümleyle özetledi: “Birce’yle ilk tanıştığımız anda birbirimize aşık olduk.”

Kurtaş ilk karşılaşmanın ardından ilişkinin hemen şekillenmediğini zaman içinde birbirlerini tanıyarak ilerlediklerini söyledi. İkilinin bu süreçte birbirlerinin alanlarına saygı göstermeye özellikle dikkat ettiğini de vurguladı.

Oyuncu Olmak İlişkilerini Zorlamıyor

İki oyuncunun birlikte olmasının ilişkileri açısından zorlayıcı olup olmadığı da Kurtaş’a soruldu. Ünlü oyuncu bunun zaman zaman zahmetli yanları olabileceğini kabul etse de kendi ilişkilerinde böyle bir sorun yaşamadıklarını söyledi.

Kurtaş’a göre önemli olan her şeyi yalnızca kişinin kendisiyle ilişkilendirmemesi. Bu nedenle hem dünyayla hem birbirleriyle kurdukları bağın sağlıklı olduğunu düşünüyor.

Aşk Sınırları Değiştiriyor

Aşkın insanın sınırlarını değiştirebildiğini söyleyen Kurtaş aşık olan kişinin bazı sınırlarını zaman zaman esnetebileceğini dile getirdi. Ona göre sınırlarını tamamen kapatan birinin aşık olması da pek mümkün değil.

Evlilik İçin Net Bir Cevabı Yok

Evlilik konusunda ise Hakan Kurtaş’ın kafasında kesinleşmiş bir fikir bulunmuyor. Hayatta her ihtimale açık olduğunu söyleyen oyuncu evlilik konusunda ne olumlu ne de olumsuz bir ön koşulu olduğunu belirtti.

Güzellik algısına da değinen Kurtaş yakışıklılığın ve güzelliğin çoğu zaman bazı kapıları açabildiğini düşündüğünü söyleyerek konuya oldukça gerçekçi yaklaştı.