Ağabeyini Kaybeden Meriç Keskin’den Duygusal Veda Mesajı

Ağabeyi İnanç Keskin’i kanser nedeniyle kaybeden Meriç Keskin, sosyal medyada yürek yakan bir mesaj paylaştı. “Seninle yaşlanırız diyordum” dedi.

Ağabeyini Kaybeden Meriç Keskin’den Duygusal Veda Mesajı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 01-10-2026 21:01

Sosyal medya paylaşımlarıyla tanınan Meriç Keskin kanser nedeniyle hayatını kaybeden 43 yaşındaki ağabeyi İnanç Keskin’in ardından duygusal bir mesaj paylaştı. 21 Eylül’de ağabeyini kaybeden Keskin yaşadığı acıyı ve onsuz kalan hayatını samimi sözlerle anlattı.

“Adını Altın Harflerle Yazdırdın”

Ağabeyine seslenen Meriç Keskin onun hastalık sürecindeki mücadelesinden bahsederken “Adını altın harflerle yazdırdın” ifadelerini kullandı. Bu kaybın kendisi için ne kadar ağır olduğunu anlatan Keskin aklındaki soruların da hâlâ cevap bulmadığını söyledi.

“Bu kadar dua nereye gitti?”, “Neden seni seçti?” ve “Niçin bu kadar erkendi?” diye soran Keskin yaşadığı acıyla inancı arasında sıkışıp kaldığını da açıkça dile getirdi.

“Son Yolculuğunda Alkışlarla Uğurlandın”

İnanç Keskin’in cenaze törenine de değinen Meriç Keskin ağabeyinin son yolculuğunda alkışlarla uğurlandığını anlattı. Onu tanıyan ya da tanımayan insanların paylaşımlarının kendilerini gururlandırdığını söyledi.

Paylaşımında zaman zaman hüzünlü zaman zaman da kendine özgü mizahıyla konuşan Keskin, aile içinde yaşanan küçük anıları da anlattı. Bu detaylar ağabeyinin yokluğunun günlük hayatın en sıradan anlarında bile kendini hissettirdiğini gösterdi.

“Seninle Yaşlanırız Diyordum”

Meriç Keskin mesajının en çarpıcı bölümünde ise “İyi değiliz. Hiçbirimiz. Seninle yaşlanırız diyordum, gittin” diyerek ağabeyine duyduğu özlemi dile getirdi.

Şimdi annesiyle kaldığını söyleyen Keskin bu ayrılığa alışmaya çalıştıklarını belirtti. Ağabeyinin toprağın altında olduğuna hâlâ inanamadığını söyleyen Meriç Keskin bir gün yeniden buluşacaklarına dair inancını da paylaştı.

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