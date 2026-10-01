Deniz Öztarhan İçin Gözyaşları! Ünlü İsimler Akın Etti

Cemiyet hayatının tanınan isimlerinden Deniz Öztarhan, 82 yaşında hayatını kaybetti. Öztarhan, Zincirlikuyu Camii’nde düzenlenen törenle uğurlandı.

Deniz Öztarhan İçin Gözyaşları! Ünlü İsimler Akın Etti
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 01-10-2026 22:02

Cemiyet hayatının tanınan isimlerinden Deniz Öztarhan 82 yaşında hayatını kaybetti. Vepa Şirketler Grubu’nun kurucusu merhum Vedat Öztarhan’ın eşi olan Öztarhan aynı zamanda iş dünyasının tanınan isimleri Önder ve Tuncer Öztarhan’ın annesiydi. Acı haberin ardından ailesi ve yakınları büyük üzüntü yaşadı.

Son Yolculuğuna Uğurlandı

Deniz Öztarhan için Zincirlikuyu Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazıyla birlikte Öztarhan sevenlerinin duaları eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.

Törenin ardından Öztarhan’ın cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verildi. Ailesi ve yakınları bu zor günde Öztarhan’ı yalnız bırakmadı.

Oğulları Taziyeleri Kabul Etti

Cenaze töreninde Deniz Öztarhan’ın oğulları Önder ve Tuncer Öztarhan taziyeleri kabul etti. Anne acısını yaşayan kardeşler, tören boyunca başsağlığı dileklerini kabul ederken duygusal anlar da yaşandı.

Ailenin yakın dostları ve sevenleri de cenazede Öztarhan ailesinin yanında oldu. Tören hem aile hem cemiyet hayatından çok sayıda kişinin katılımıyla gerçekleşti.

Sanat Ve İş Dünyası Cenazede Buluştu

Deniz Öztarhan’ın cenazesi sanat ve iş dünyasından tanınmış isimleri de bir araya getirdi. Cemiyet hayatının önde gelen isimlerinin yanı sıra sanat dünyasından dostları da son görevlerini yerine getirmek için Zincirlikuyu Camii’ne geldi.

Öztarhan ailesinin uzun yıllardır iş ve cemiyet dünyasında tanınan bir aile olması nedeniyle cenaze törenine katılım da yoğun oldu. Deniz Öztarhan sevenlerinin ve ailesinin duaları eşliğinde son yolculuğuna uğurlanırken geride acı ve hüzün dolu bir veda bıraktı.

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