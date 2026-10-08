Hakan Hatipoğlu'ndan Şoke Eden İtiraf: "Eski Survivor Yarışmacısı TikTok'ta Servet Kazanıyor!"

Hakan Hatipoğlu'nun bir eski Survivor yarışmacısının TikTok'ta gecede 300-400 bin lira kazandığını açıklaması sosyal medyada Asena Demirbağ iddialarını doğurdu.

Hakan Hatipoğlu'ndan Şoke Eden İtiraf:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 08-10-2026 13:27

TV8 ekranlarında yayınlanan Gel Konuşalım programının sunucularından eski Survivor yarışmacısı Hakan Hatipoğlu canlı yayınlarda sosyal medya üzerinden elde edilen kazançlarla ilgili yaptığı çarpıcı açıklamalarla magazin gündemine oturdu. Hatipoğlu'nun eski Survivor yarışmacılarının TikTok yayınlarından gecede servet kazandığını iddia etmesi üzerine sosyal medyada gözler hemen o isme çevrildi.

Eski Bir Survivor Yarışmacısı Gecede 300-400 Bin Kazanıyor

Programda dijital platformlarda yapılan canlı yayınlar ve hediyeler hakkında sert eleştirilerde bulunan Hakan Hatipoğlu bazı isimlerin düştüğü hallere dikkat çekti. Dijital ortamda hediyeleşme kültürü üzerinden para kazanma çabalarını eleştiren Hatipoğlu şu dikkat çekici ifadeleri kullandı:

"Dijital dilencilik yapan, para kazanmaya çalışan abuk subuk tipler. Eskiden böyle değer verdiğimiz bazı sanatçıları ben orada 3 lira 5 lira için düştüğü halleri görüyorum. Eski bir Survivor yarışmacısı gecede 300-400 bin para kazanıyor biliyor musun? Artık çiçek mi böcek mi ne gönderiyorlar? 300 bin lira kendi söyledi kazandığını... Şu an bütün eski Survivor yarışmacıları akşamları canlı yayında hepsi para kazanmaya çalışıyorlar."

Sosyal Medyada Gözler Asena Demirbağ'a Çevrildi

Hakan Hatipoğlu'nun isim vermeden dile getirdiği bu iddia kısa süre içinde sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri haline geldi. İzleyiciler ve sosyal medya kullanıcıları gecede yüz binlerce lira kazandığı öne sürülen eski Survivor yarışmacısının kim olduğunu araştırmaya başladı.

Kısa sürede pek çok kullanıcı son dönemde yaptığı cesur paylaşımlar ve aktif sosyal medya kullanımıyla adından sıkça söz ettiren Survivor eski yarışmacısı Asena Demirbağ'ın ismini öne sürdü. Konuyla ilgili taraflardan henüz resmi bir açıklama gelmezken sosyal medyadaki tartışmalar hız kesmeden devam ediyor.

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