Hakan Hatipoğlu Bombayı Patlattı! Gecede 400 Bin Kazanıyor

Eski Survivor yarışmacısı ve sunucu Hakan Hatipoğlu’nun TikTok canlı yayınlarıyla ilgili söyledikleri magazin gündemine bomba gibi düştü. Hatipoğlu bazı eski Survivor yarışmacılarının canlı yayınlardan ciddi paralar kazandığını söylerken verdiği rakam herkesi şaşırttı. İsim vermeyince de sosyal medyada gözler tek bir kişiye çevrildi.

“Dijital Dilencilik” Tepkisi

Hakan Hatipoğlu TikTok’ta canlı yayın açıp izleyicilerden hediye toplayan kişileri oldukça sert sözlerle eleştirdi. Bu yayınları “dijital dilencilik” olarak nitelendiren Hatipoğlu özellikle geçmişte tanınan bazı isimlerin para kazanmak için bu yönteme başvurmasını eleştirdi.

Hatipoğlu eskiden değer verilen bazı sanatçıların birkaç lira uğruna bu tarz yayınlarda yer almasını üzücü bulduğunu söyledi. Ancak asıl dikkat çeken açıklaması bundan sonra geldi.

Gecede 300-400 Bin Lira İddiası

Ünlü sunucu eski Survivor yarışmacılarından birinin TikTok canlı yayınlarında gecede 300-400 bin lira kazandığını öne sürdü. Üstelik bu rakamı kendisinin de söylediğini belirtti.

Hatipoğlu canlı yayınlarda gönderilen hediyelerin nasıl bu kadar yüksek kazanca dönüştüğünü tam olarak bilmediğini söylerken eski Survivor yarışmacılarının büyük bölümünün akşam saatlerinde canlı yayın yaparak para kazanmaya çalıştığını dile getirdi.

Sosyal Medyada Gözler Asena Demirbağ’a Çevrildi

Hatipoğlu’nun isim vermemesi ise merakı iyice artırdı. Sosyal medya kullanıcıları kısa sürede “Acaba kimden bahsediyor?” diye konuşmaya başladı.

Ardından bazı kullanıcılar Hatipoğlu’nun sözünü ettiği ve gecede yüz binlerce lira kazandığı öne sürülen kişinin eski Survivor yarışmacısı Asena Demirbağ olduğunu iddia etti.

Ancak Hatipoğlu açıklamasında herhangi bir isim vermedi. Yani sosyal medyada dolaşan bu iddia henüz doğrulanmış değil. Şimdilik gündemde olan yalnızca Hatipoğlu’nun dikkat çeken kazanç açıklaması.