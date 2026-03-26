Hakan Çalhanoğlu’ndan Evlilik Yorumu Gündem Oldu

Inter ve A Milli Takım’ın başarılı futbolcusu Hakan Çalhanoğlu, özel hayatına dair yaptığı açıklamayla gündeme geldi. Katıldığı programda evliliği hakkında konuşan Çalhanoğlu, sözleriyle dikkat çekti.

2017 yılında Sinem Çalhanoğlu ile evlenen milli futbolcu, uzun süredir devam eden birlikteliğiyle magazin dünyasında örnek çiftler arasında gösteriliyor.

“Konuşmadan Anlaşabilmek” Vurgusu

Hakan Çalhanoğlu, Kafa Sports programına konuk oldu. Programda evliliğine dair açıklamalarda bulunan futbolcu, mutluluğun sırrını esprili bir dille paylaştı.

Çalhanoğlu, “Evlilikte mutluluğun sırrı, konuşmadan anlaşabilmek” ifadelerini kullandı.

Esprili Sözleri Dikkat Çekti

Milli futbolcu, açıklamasının devamında esprili bir yorum yaptı. “O konuşuyor, ben dinlemiyorum” sözleri, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Bu ifadeler, kullanıcılar arasında farklı yorumlara neden olurken, paylaşım geniş kitlelere ulaştı.

Aile Hayatıyla Gündemde

Hakan Çalhanoğlu ve eşi Sinem Çalhanoğlu’nun Liya, Ayaz ve Asil Can adında üç çocukları bulunuyor. Çift, aile yaşamlarıyla da sık sık gündeme geliyor.

Uzun yıllardır süren evlilikleri, magazin dünyasında dikkat çeken birliktelikler arasında yer alıyor.

Açıklamaları İlgi Gördü

Çalhanoğlu’nun programdaki sözleri, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu. Esprili yaklaşımıyla dikkat çeken futbolcu, bu açıklamasıyla yeniden gündeme geldi.