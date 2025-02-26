Hakan Çalhanoğlu’ndan eşi Sinem Çalhanoğlu’na sürpriz doğum günü partisi!

İtalya Serie A ekiplerinden Inter Milan’ın yıldız futbolcusu Hakan Çalhanoğlu, eşi Sinem Çalhanoğlu’nun 30. yaş gününü unutulmaz bir sürprizle kutladı. Ünlü futbolcu, iki çocuğunun annesi olan eşine özel bir doğum günü partisi organize etti.

Partiye çiftin aileleri ve yakın dostları katılırken, Sinem Çalhanoğlu mutluluğunu şu sözlerle dile getirdi:

"Ne kadar şanslı olduğumu bir kez daha anlamama sebep olan canım eşime, aileme ve tüm arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız, sizleri çok seviyorum."

Hakan Çalhanoğlu da eşine “İyi ki varsın aşkım, seni çok seviyorum” sözleriyle karşılık verdi. Romantik çiftin bu özel anları, sosyal medyada da büyük ilgi gördü.



