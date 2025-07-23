Hakan Çalhanoğlu, İstanbul’da

Hakan Çalhanoğlu, İstanbul’a geldi. Ünlü futbolcu, şehrin ünlü alışveriş noktalarını gezerek keyifli bir gün geçirdi. Kendisine gösterilen yoğun ilgiyi karşılıksız bırakmayan Çalhanoğlu, sevenleriyle bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Transfer İddialarına Noktayı Koydu

Adı önce Galatasaray, ardından Fenerbahçe ile anılan milli futbolcu, transfer söylentileriyle ilgili gündemden düşmemişti. Ancak menajeri Gordon Stipic-Wipfler, yaptığı açıklamada transfer iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtti. Çalhanoğlu’nun, İtalyan ekibi Inter Milan’da kalmaya devam edeceği kesinleşti.

Sinem Çalhanoğlu ile Alışveriş Keyfi

İstanbul’da gününü alışverişle geçiren Hakan Çalhanoğlu’na eşi Sinem Çalhanoğlu da eşlik etti. Çift, mağazaları gezerek uzun süre alışveriş yaptı. Çalhanoğlu, hayranlarının yoğun ilgisi karşısında oldukça mutlu ve samimi tavırlar sergiledi.

Gününü Dostlarıyla Noktaladı

Alışveriş turunu tamamlayan ünlü futbolcu, ardından dostlarıyla bir restoranda yemek yiyerek günü noktaladı. Hem ailesiyle hem de arkadaşlarıyla zaman geçiren Çalhanoğlu, İstanbul ziyaretinde enerjik ve keyifli halleriyle dikkat çekti.