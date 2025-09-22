Hakan Altun Yeni Aşka Yelken Açtığını Açıkladı

Müzmin bekar Hakan Altun, uzun süredir merak edilen özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu. Ünlü sanatçı, “Şu an çok mutluyum. Yeni bir aşka yelken açtım, ufak tefek bir şeyler var. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar” sözleriyle yeni ilişkisinin sinyallerini verdi.

“Çok Mutluyum”

Sahnedeki başarısının yanı sıra özel hayatıyla da gündemden düşmeyen Hakan Altun, bu kez aşk hayatıyla konuşuldu. Mutluluğunu yüzünden okutan sanatçı, hayranlarına sürpriz niteliğinde açıklamalar yaptı.

“Hayatım Film Olsa, Bana Danışılsın İsterim”

Altun, gazetecilerin “Hayatınızın film olmasını ister misiniz?” sorusuna da esprili bir yanıt verdi. Ünlü sanatçı, “İnsanların hayatı film yapılacaksa, onların hayattayken olması daha güzel. Benim hayatım film olsa senarist bana da danışsın isterim” dedi.