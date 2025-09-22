Hakan Altun Yeni Aşka Yelken Açtığını Açıkladı

Hakan Altun, “Yeni bir aşka yelken açtım” diyerek mutluluğunu paylaştı. Ünlü sanatçı, hayatının film olması fikrine de esprili yanıt verdi.

Hakan Altun Yeni Aşka Yelken Açtığını Açıkladı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 22-09-2025 11:31

Müzmin bekar Hakan Altun, uzun süredir merak edilen özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu. Ünlü sanatçı, “Şu an çok mutluyum. Yeni bir aşka yelken açtım, ufak tefek bir şeyler var. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar” sözleriyle yeni ilişkisinin sinyallerini verdi.

“Çok Mutluyum”

Sahnedeki başarısının yanı sıra özel hayatıyla da gündemden düşmeyen Hakan Altun, bu kez aşk hayatıyla konuşuldu. Mutluluğunu yüzünden okutan sanatçı, hayranlarına sürpriz niteliğinde açıklamalar yaptı.

“Hayatım Film Olsa, Bana Danışılsın İsterim”

Altun, gazetecilerin “Hayatınızın film olmasını ister misiniz?” sorusuna da esprili bir yanıt verdi. Ünlü sanatçı, “İnsanların hayatı film yapılacaksa, onların hayattayken olması daha güzel. Benim hayatım film olsa senarist bana da danışsın isterim” dedi.

Benzer Haberler
Mabel Matiz Polis Eşliğinde Adliyeye Geldi, 1 Saat İfade Verdi Mabel Matiz Polis Eşliğinde Adliyeye Geldi, 1 Saat İfade Verdi
Anıl Altan, Boşanma Sonrası Sarışın Güzelle Görüntülendi Anıl Altan, Boşanma Sonrası Sarışın Güzelle Görüntülendi
Tolga Sarıtaş-Zeynep Mayruk çiftinden oğulları ile ilk kare! Tolga Sarıtaş-Zeynep Mayruk çiftinden oğulları ile ilk kare!
Hande Erçel, Rusya’da İlk 10’a Girdi Hande Erçel, Rusya’da İlk 10’a Girdi
Melisa Döngel Aşka Kapılarını Kapatmadı: “Daha Gencim” Melisa Döngel Aşka Kapılarını Kapatmadı: “Daha Gencim”
Hadise: “Arkamda Holding Patronu Bir Baba Yok” Hadise: “Arkamda Holding Patronu Bir Baba Yok”
ÇOK OKUNANLAR
Bengü Estetik İddialarına Yanıt Verdi
  • 18-09-2025 18:29

Bengü Estetik İddialarına Yanıt Verdi

Tuba Büyüküstün ve Çağlar Çorumlu Aynı Filmde Buluşuyor
  • 22-09-2025 12:39

Tuba Büyüküstün ve Çağlar Çorumlu Aynı Filmde Buluşuyor

Photoshop’la saç değişikliği! Merve Boluğur’un paylaşımı sosyal medyayı ikiye böldü
  • 17-09-2025 14:14

Photoshop’la saç değişikliği! Merve Boluğur’un paylaşımı sosyal medyayı ikiye böldü

Hande Erçel aşk acısını çabuk unuttu, karın kaslarıyla sosyal medyayı salladı
  • 16-09-2025 10:15

Hande Erçel aşk acısını çabuk unuttu, karın kaslarıyla sosyal medyayı salladı

Barış Arduç yeni rolü Selim’i anlattı: “Küllenmiş ilişkilerin kıymetini gösterecek”
  • 17-09-2025 12:44

Barış Arduç yeni rolü Selim’i anlattı: “Küllenmiş ilişkilerin kıymetini gösterecek”