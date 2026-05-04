Haftanın Reyting Raporu: Taşacak Bu Deniz Düşse de Zirveyi Bırakmadı!

Haftanın reyting sonuçları açıklandı! Taşacak Bu Deniz düşüşe rağmen zirvede, Uzak Şehir takipte. İşte en çok izlenen ilk 3 dizi ve reyting oranları.

Yayın Tarihi : 04-05-2026 14:48

Televizyon dünyasında rekabetin dozu her geçen gün artarken, haftanın izlenme oranları izleyicinin tercihini bir kez daha ortaya koydu. TİAK verilerine ve prime time 20+ABC1 listesine göre, bazı yapımlar puan kaybetse de zirvedeki yerini korumayı başardı. İşte haftalık reyting yarışının galibi olan ilk üç yapım:

Zirvenin Sahibi Yine "Taşacak Bu Deniz"

TRT 1 ekranlarının rekortmen dizisi Taşacak Bu Deniz, bu hafta bir puanın üzerinde sert bir düşüş yaşamasına rağmen liderlik koltuğunu kimseye kaptırmadı. 12,65 reyting oranına ulaşan yapım, üst üste ikinci haftada da puan kaybetmesine rağmen rakiplerinin oldukça önünde yer alarak haftanın en çok izlenen dizisi oldu.

"Uzak Şehir" Düşüşü Durdurdu

Kanal D’nin iki sezondur başarıyla devam eden dizisi Uzak Şehir, üç haftadır süregelen düşüş trendine nihayet son verdi. İzleyicinin ilgisini yeniden toplamayı başaran yapım, 10,56 reyting alarak listenin ikinci sırasına yerleşti ve zirve takibini sürdürdü.

"Sevdiğim Sensin" Yeniden İlk Üçte

Star TV’nin sevilen yapımı Sevdiğim Sensin, genel izlenme oranlarında bir miktar düşüş yaşamasına rağmen rakiplerini geride bırakmayı bildi. 8,50 reyting oranına ulaşan dizi, yeniden üçüncü sıraya yükselerek haftanın en çok izlenen ilk üç yapımı arasındaki yerini geri kazandı.

Sıra Dizi Adı Kanal Reyting (20+ABC1)
1 Taşacak Bu Deniz TRT 1 12,65
2 Uzak Şehir Kanal D 10,56
3 Sevdiğim Sensin Star TV 8,50

 

