Hafsanur Sancaktutan'dan İstanbul tavsiyeleri

Başarılı oyuncu Hafsanur Sancaktutan, Harpers Bazaar Arabia dergisi için objektif karşısına geçti ve İstanbul’un kaosunda huzur bulmanın yollarını anlattı. "Şehrin karmaşası içinde insan kendine nerede bir huzur bulabilir?" sorusuna samimi bir yanıt veren Sancaktutan, huzuru öncelikle insanın içinde bulabileceğini söyledi. Ancak şehrin belli başlı noktalarının da kafa dinlemek için ideal olduğunu ekledi.

Hafsanur Sancaktutan, özellikle Hidiv Kasrı'nı ön plana çıkararak, "Bir içeceğin ve bir sandalyen varsa Hidiv Kasrı derim" dedi. Ayrıca Göztepe Özgürlük Parkı'nın sakinliğiyle kafa dinlemek için harika bir seçenek olduğunu belirten oyuncu, favori mekânının ise Galata olduğunu ifade etti.

Sancaktutan’ın İstanbul’daki huzur noktalarına dair bu önerileri, şehirde sakinlik arayanlar için ilham verici oldu.