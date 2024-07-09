Hafsanur Sancaktutan'dan dikkat çeken açıklama: "Ortalıkta adam kalmadı"

Son dönemde adı basketbolcu Mahir Ağva ile anılan oyuncu Hafsanur Sancaktutan, "Hayatınızda biri var mı?" sorusuna "Yok yani, ortalıkta kalmadı adam" diye yanıt verdi ve kendi cevabına şaşırdı. Hemen toparlanarak, sözlerinin yayınlanmamasını rica etti.

Hafsanur Sancaktutan'dan dikkat çeken açıklama:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 09-07-2024 12:56

Son olarak "Ya Çok Seversen" dizisinde Kerem Bürsin ile rol alan güzel oyuncu Hafsanur Sancaktutan, paylaşımları ve açıklamalarıyla sık sık adından söz ettiriyor. Önceki gün katıldığı bir davette, özel hayatıyla ilgili yaptığı açıklama ise dikkatleri üzerine çekti.

Adı son olarak basketbolcu Mahir Ağva ile anılan oyuncuya, "Aramızda Kalmasın" programının muhabiri "Hayatınızda biri var mı?" sorusunu yöneltti. Sancaktutan, bu soruya "Kimse yok" yanıtını verdi. Muhabirin "Neden?" sorusuna ise oyuncu sessiz kalamayıp, esprili bir şekilde "Yok yani, ortalıkta kalmadı adam" cevabını verdi. Verdiği cevaba kendisi de şaşıran Sancaktutan, hemen ardından gülerek "Burayı silin" diyerek durumu toparlamaya çalıştı.

Hafsanur Sancaktutan'ın samimi ve esprili açıklaması, sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi gördü. Ünlü oyuncu, rol aldığı projeler kadar özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor.

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