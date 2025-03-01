Hafsanur Sancaktutan'dan aşk dolu paylaşım

Başarılı oyuncu Hafsanur Sancaktutan ve kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Kubilay Aka, aşklarını gözlerden uzak yaşasalar da zaman zaman romantik kareleriyle gündeme geliyor.

Sosyal medyayı aktif kullanan 24 yaşındaki Sancaktutan, Aka ile birlikte çekildiği aşk dolu bir fotoğrafı takipçileriyle paylaştı. Ünlü oyuncunun bu paylaşımı kısa sürede büyük ilgi görürken, hayranlarından da “Çok yakışıyorsunuz” yorumları geldi.

Daha önce "Ortalıkta adam kalmadı" sözleriyle dikkat çeken Hafsanur Sancaktutan, Kubilay Aka ile mutlu birlikteliğini doludizgin sürdürüyor. Çiftin yeni kareleri şimdiden sosyal medyanın gündemine oturdu!