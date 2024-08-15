Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka el ele görüntülendi!

Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka’dan aşk iddialarına yanıt: Çengelköy’de el ele görüntülendiler.

Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka el ele görüntülendi!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 15-08-2024 13:34

Son günlerde aşk dedikodularıyla gündeme gelen Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka, önceki gece Çengelköy’de bir restoranda birlikte yemek yerken görüntülendi. İkilinin bu buluşması, aşk iddialarını doğrular nitelikteydi.

İlk kez birlikte objektiflere yansıyan çift, samimi halleriyle dikkat çekti. Yemek sırasında Kubilay Aka’nın, sevgilisi Hafsanur Sancaktutan’ın geçtiğimiz haftalardaki "Adam kalmadı" sözlerini tiye alarak, "Adam yok denmişti" diyerek gülmesi ise geceye damga vurdu.

Restorandan el ele çıkan ünlü çift, kameralara poz verdikten sonra baş başa araçlarına binerek mekandan ayrıldı. Bu romantik anlar, çiftin arasındaki yakınlığın artık gizlenmediğinin bir işareti olarak yorumlandı.

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